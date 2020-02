ZDFinfo

Woche 08/20 Donnerstag, 20.02. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Drahtzieher Burschenschaften Die Macht der Studentenverbindungen Deutschland 2018 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt um 18.45 Uhr - entfällt! 19.30 Szene Deutschland Prepper - Leben für den Ernstfall Deutschland 2017 Rätsel der Geschichte - Das Kolosseum in Rom um 19.30 Uhr - entfällt! 20.15 Die neuen Nazis - Vor der Wende Deutschland 2019 Rom am Rhein um 20.15 Uhr - entfällt! 20.55 Die neuen Nazis - Wendezeit Deutschland 2019 Rom am Rhein um 20.55 Uhr - entfällt! 21.40 Die neuen Nazis - Internationale Netzwerke Deutschland 2019 Rom am Rhein um 21.40 Uhr - entfällt! 22.25 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 Ein Tag im alten Rom - um 22.25 Uhr - entfällt! 23.05 Völkische Siedler - Schattenwelten auf dem Land Deutschland 2018 Gladiatoren - um 23.10 Uhr - entfällt! 23.50 Amerikas neue Nazis - Täter und Strategen USA 2018 Warrior Women um 23.55 Uhr - entfällt! 0.40 ZDFzoom Staatsfeinde in Uniform Deutschland 2019 1.10 Das Rätsel des Eismonds Leben auf dem Titan? Deutschland 2019 2.35 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 3.15 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017 4.00 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 4.45 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 Freitag, 21.02. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.30 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018 6.10 Überleben auf dem Mond Deutschland 2018 Leschs Kosmos um 06.30 Uhr - entfällt! 6.55 Faszination Weltraum - Reiseführer zum Mond Deutschland 2019 7.40 forum am freitag Beginnzeitkorrekturen: 21.40 Tödliche Rennen Staat gegen Raser Deutschland 2020 22.25 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 23.10 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 23.50 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 0.35 Die Wikinger - Fakten und Legenden Raubzug gegen Kloster Lindisfarne Großbritannien 2017 1.20 Die Wikinger - Fakten und Legenden Krieger im Schiffsgrab Großbritannien 2017 2.05 Die Wikinger - Fakten und Legenden Das Rätsel von Roskilde Großbritannien 2017 2.50 Die Wikinger - Fakten und Legenden Das Geheimnise der Skelette Großbritannien 2017 3.35 Die Wikinger - Fakten und Legenden Das Grab der Königin Großbritannien 2017 4.20 Die Wikinger - Fakten und Legenden Schätze für die Ewigkeit Großbritannien 2017 Samstag, 22.02. Beginnzeitkorrekturen: 5.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 5.50 Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co. Film von Christian Stracke Deutschland 2020 6.35 Volk auf Droge Der verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co. Deutschland 2019 7.20 Drug Wars Großbritannien und das Kokain Großbritannien 2019 8.05 Drug Wars Großbritanniens junge Dealer Großbritannien 2019 8.50 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014 9.35 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019 10.20 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017 11.05 Lebensretter Technik Kaiserschnitt, Feuerlöscher & Co. Deutschland 2018 11.50 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Deutschland 2009 12.40 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 13.20 ZDFzeit Früher war alles besser! Oder? Deutschland 2017 14.10 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 14.55 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014 15.40 ZDF-History Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2019 16.25 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 23.55 ZDFzeit Früher war alles besser! Oder? Deutschland 2017 0.40 DDR mobil - Trecker, Laster und Multicar Deutschland 2017 1.25 DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen Deutschland 2014 2.10 ZDF-History Alltag in Ost und West - Leben im geteilten Deutschland Deutschland 2019 3.00 ZDF-History Mythos Autobahn Deutschland 2017 3.45 Das war dann mal weg Deutschland 2015 4.30 Das war dann mal weg Modellbahn, Tamagotchi & Co. Deutschland 2018 Sonntag, 23.02. Beginnzeitkorrekturen: 5.10 ZDF.reportage Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt Deutschland 2018 5.45 Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte Deutschland 2018 6.25 ZDF.reportage Die Haushaltsauflöser Was vom Leben übrig bleibt Deutschland 2017 6.55 Die Trödelprofis Alles muss raus Deutschland 2015 7.25 ZDF.reportage Stöbern, Sammeln, Schnäppchen jagen Das Geschäft mit dem Trödel Deutschland 2019 7.55 Schnäppchenjagd Verloren, verpfändet, versteigert Deutschland 2016 8.40 ZDF.reportage Letzter Ausweg Pfandleihhaus Wenn das Geld knapp wird Deutschland 2019 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 500 Deutschland 2016 21.40 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1000 Deutschland 2014 22.25 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1500 Deutschland 2016 23.05 Terra X Zeitreise - Die Welt im Jahr 1800 Deutschland 2017 23.50 Terra X Drogen - Eine Weltgeschichte Zwischen Rausch und Nahrung Deutschland 2018 0.30 Terra X Drogen - Eine Weltgeschichte Zwischen Medizin und Missbrauch Deutschland 2018 1.15 Deep Time History Die Anfänge der Menschheit Deutschland 2019 2.00 Deep Time History Die Zeit der Entdeckungen Deutschland 2019 2.45 Deep Time History Der Weg in die Moderne Deutschland 2019 3.30 Momente der Geschichte II Wege der Deutschen Deutschland 2015 4.10 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015 4.55 Momente der Geschichte II Die Welt des Mittelalters: Von Rittern, Burgen und Hexen Deutschland 2015 Montag, 24.02. Beginnzeitkorrekturen: 5.40 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Der Aufstieg zur Macht Deutschland 2015 6.25 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Das neue Regime Deutschland 2015 7.10 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Stunde Null Deutschland 2015 7.55 Die Wahrheit über Franco - Spaniens vergessene Diktatur Die bleierne Zeit Deutschland 2015 8.40 Ermittler! Fatale Schüsse Deutschland 2018 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 23.25 Watergate - Der größte Skandal der USA USA 2013 0.50 heute journal 1.20 Sex, Lügen und Social Media Der Fall Anthony Weiner USA 2016 2.50 RBG - Ein Leben für die Gerechtigkeit USA 2018 4.20 Parteienkrieg am Supreme Court - Wer lenkt die US-Justiz? USA 2019 Woche 12/20 Donnerstag, 19.03. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeit beachten: 18.45 Bad Banks - Die Dokumentation Wie neue Player die alte Bankenwelt herausfordern Deutschland 2020 19.30 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016 Das große Geschäft mit den Altkleidern um 19.30 Uhr - entfällt! 20.15 Macht und Machenschaften Cum Ex - Der Milliarden-Steuerskandal Deutschland 2020 21.00 Der große Betrug Wie Kriminelle und Terroristen Europa plündern Deutschland 2019 Der große Betrug - Wie Kriminelle und Terroristen Europa plündern um 21.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf)

