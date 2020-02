ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 17. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 08/20 Dienstag, 18.02. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 5.55 The true story of Madonna Deutschland 2016 6.40 ZDF-History Die zwei Leben des Falco Deutschland 2018 7.25 ZDF-History Deutschland, deine Schlager Deutschland 2009 8.10 ZDF-History Deutschland - Deine Werbung Deutschland 2011 8.55 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu Deutschland 2016 9.20 Hard Time - Knast in Vegas Kriminelle Geschäfte USA 2012 10.10 Hard Time - Knast in Vegas Tag der Entscheidung USA 2012 10.55 Leben im Todestrakt Lebensmüde Großbritannien 2017 11.40 Knast in Deutschland Schuld, Reue, Heimweh Deutschland 2017 12.25 Ermittler! 25 Jahre Ungewissheit Deutschland 2019 12.55 ZDF-History Mallorca - Eine deutsche Liebe Deutschland 2018 13.45 ZDF-History Wir sind dann mal weg - Die Geschichte unseres Urlaubs Deutschland 2018 14.30 ZDF-History Deutschland, deine Popmusik Deutschland 2012 15.15 ZDF-History Promi-Geschwister - Verdammt verwandt! Deutschland 2018 16.00 ZDF-History Königskinder - Nachwuchs im Hause Windsor Großbritannien 2019 16.45 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palast Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 2020 17.30 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018 (weiter im Ablauf) Programmänderungen und Beginnzeitkorrekturen 22.25 Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand Deutschland 2018 Arme Kindheit in Deutschland um 22.00 Uhr - entfällt! 23.10 ZDF.reportage Wutsache: Miete Deutschland 2020 23.40 ZDF.reportage Wutsache: Abstiegsangst Deutschland 2020 0.10 ZDF.reportage Wutsache: Mindestlohn Deutschland 2020 0.40 heute journal 1.10 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit? 1.55 Leschs Kosmos Tschernobyl: Lehren aus dem Super-Gau? Deutschland 2016 2.20 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe Deutschland/Frankreich 2015 3.05 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters Deutschland/Frankreich 2015 3.50 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 4.35 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 ______________________________________ Freitag, 21.02. Bitte Programmänderungen beachten: 8.45 auslandsjournal - die doku In Quarantäne - Chinas Kampf gegen das Coronavirus China 2020 Auslandjournal um 08.45 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf) __________________________________________________ Woche 09/20 Sonntag, 23.02. Bitte Programmänderungen beachten: 5.00 ZDF.reportage Geld oder Gefängnis? Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt Deutschland 2018 Das war dann mal weg - Westpaket, Intershop & Kaderakte um 05.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf) ___________________________________________________ Dienstag, 25.02. Bitte Programmänderungen beachten: 12.00 Mördern auf der Spur Der Serienkiller Deutschland 2016 Serienkiller - Im Visier der Fahnder um 12.00 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell