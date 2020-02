ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 13. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 07/20 Freitag, 14.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Aufstieg und Fall des Kommunismus Stalins Krieg Deutschland 2016 6.20 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Eiserne Vorhang Deutschland 2016 7.05 Aufstieg und Fall des Kommunismus Der Kalte Krieg Deutschland 2016 7.50 forum am freitag 8.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.10 Frontal 21 8.55 auslandsjournal 9.25 Pannenflughafen BER - Vom Vorzeigeprojekt zum Milliardengrab Deutschland 2018 10.05 ZDFzoom Teuer und verplant - Kostenfalle staatliche Bauprojekte Deutschland 2018 10.35 ZDFzoom Bahn ohne Plan Güterzüge auf dem Abstellgleis Deutschland 2017 11.05 ZDFzeit Der große Bahn-Check Deutschland 2016 11.50 planet e.: Volle Fahrt aufs Abstellgleis Über das Verschwinden der Güterzüge Deutschland 2019 12.20 ZDF.reportage Deutschland pendelt Der tägliche Stress auf dem Weg zur Arbeit Deutschland 2019 12.50 Beruf: Königin! Máxima der Niederlande Deutschland 2019 13.35 Beruf: Königin! Letizia von Spanien Deutschland 2019 14.20 ZDF-History Prinzessin Margaret - Die royale Rebellin Deutschland 2020 15.05 ZDF-History Prinz Charles - Der ewige Thronfolger Großbritannien 2019 15.50 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palast Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 2020 16.30 Modern Royals - William, Harry & Co. Großbritannien 2018 17.20 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016 18.05 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017 21.40 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 22.20 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 23.05 Das Rätsel des Eismonds Leben auf dem Titan? Deutschland 2019 0.30 heute journal 1.00 Die Planeten Venus Großbritannien 2019 1.45 Die Planeten Mars Großbritannien 2019 2.30 Die Planeten Jupiter Großbritannien 2019 3.15 Die Planeten Saturn Großbritannien 2019 4.00 Die Planeten Eiswelten Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 08/20 Samstag, 15.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 7.55 planet e.: Volle Fahrt aufs Abstellgleis Über das Verschwinden der Güterzüge Deutschland 2019 8.25 ZDF.reportage Deutschland pendelt Der tägliche Stress auf dem Weg zur Arbeit Deutschland 2019 8.55 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Codebreakers - Auf der Jagd nach Hitlers Geheimcode Großbritannien 2011 22.25 Die Geheimprojekte der Nazis Deutschland 2017 23.10 Das unterirdische Reich Von Festungen und Führerbunkern Deutschland 2004 23.55 Ein Tag in Auschwitz Deutschland 2020 1.25 Böse Bauten Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg Deutschland 2019 2.05 Führerkult und Größenwahn Das Parteitagsgelände in Nürnberg Deutschland 2010 2.50 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 3.35 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016 4.20 ZDF-History "Mein Kampf" - das gefährliche Buch Deutschland 2015 Woche 08/20 Sonntag, 16.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Beruf: Königin! Mathilde von Belgien Deutschland 2019 6.25 ZDFzeit Mythos Monaco Das Erbe der Grace Kelly Deutschland/Monaco 2019 7.05 Herz und Krone - Schwedens Königshaus privat Schweden 2018 7.50 Beruf: Königin! Letizia von Spanien Deutschland 2019 8.35 Beruf: Königin! Máxima der Niederlande Deutschland 2019 9.20 Kokain-Kick - Lieblingsdroge der Leistungsgesellschaft Schweiz 2018 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Süchtig nach Schmerzmitteln - Die Opioiden-Krise in den USA USA 2019 10.35 Drogenkrieg auf den Philippinen USA 2018 11.20 Mexikos schmutziger Drogenkrieg Großbritannien 2015 12.05 Amerikas Heroin-Krise - Kampf gegen die Überdosis USA 2019 12.55 Ice Wars - Australiens Drogen-Polizei Hoffnung und Verzweiflung Australien 2017 13.35 Crystal Meth: Die Horror-Droge Deutschland 2014 14.25 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018 15.10 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019 15.55 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017 16.40 Die Welt der Clans - Verbrechen, Macht und Ehre Deutschland 2020 18.10 Drug Wars Großbritannien und das Kokain Großbritannien 2019 18.55 Drug Wars Großbritanniens junge Dealer Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Escobars Vollstrecker - Geständnisse eines Killers Frankreich 2019 22.25 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 23.10 Unter Gangstern Die Narcos-Erben Spanien 2019 23.50 Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains USA 2018 1.10 Inside The Criminal Mind Gangster-Bosse Tschechien 2017 1.55 Inside The Criminal Mind Sektenführer Tschechien 2017 2.40 Inside The Criminal Mind Kidnapper Tschechien 2017 3.20 Inside The Criminal Mind Serienkiller Tschechien 2017 4.05 Escobars Vollstrecker - Geständnisse eines Killers Frankreich 2019 4.50 Dirty Dollars Kokainhandel Frankreich/Deutschland 2018 Woche 08/20 Montag, 17.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains USA 2018 6.55 Amerikas Heroin-Krise - Kampf gegen die Überdosis USA 2019 7.35 Leben im Todestrakt Aussage gegen Aussage Großbritannien 2017 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Knast in Texas - Fünf Tage im Bexar County Jail Großbritannien 2017 9.05 Hard Time - Knast in Vegas Gangs hinter Gittern USA 2012 9.55 Hard Time - Knast in Vegas Gefängnismütter USA 2018 10.40 Leben im Todestrakt - Seitensprung in den Tod Großbritannien 2017 12.05 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 12.50 DDR mobil - Zwischen Tatra-Bahn und Ikarus Deutschland 2018 13.35 Traumstraße der DDR - B96 von Zittau nach Sassnitz Deutschland 2018 14.20 Damals nach der DDR Freiheit und Auflösung Deutschland 2010 15.05 Damals nach der DDR Aufbruch und Abschied Deutschland 2010 15.50 Damals nach der DDR Flitterwochen und Rosenkrieg Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf b1 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 ZDFzeit Das Erbe der Treuhand Wut und Wirklichkeit Deutschland 2019 23.55 DDR - die entsorgte Republik Anschluss oder Wiedervereinigung 0.55 heute journal 1.25 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1990-1992 - Einheitsrausch und Eierwürfe Deutschland 2018 2.10 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1993-1996 - Loveparade und Börsenfieber Deutschland 2018 2.55 Die 90er - Jahrzehnt der Chancen 1997-1999 - Bimbeskanzler und Arschgeweih Deutschland 2018 3.40 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 4.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017

