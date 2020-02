ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 7. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 07/20 Samstag, 08.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Rote Spitzel - China und die Industriespionage Deutschland 2019 6.20 Stadt frisst Mensch - Chinas Kampf um Wohnraum Deutschland 2019 7.05 Die Macht des Drachen - Chinas globale Militärstrategie China 2019 8.05 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System China 2019 ( weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 10.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.05 ZDFzoom Hungriger Drache Chinas Gier nach deutschen Firmen Deutschland 2017 10.35 Geheimnisse der Geschichte Wer ermordete das Lindbergh-Baby? USA 2014 11.20 Lincolns letzter Tag - Präsidentenmord in Washington USA 2017 12.05 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks USA 2017 12.50 Giftmördern auf der Spur - Siegeszug der Gerichtsmedizin USA 2017 14.20 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Gefahr im Dunkeln Großbritannien 2018 15.05 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Das Geständnis Großbritannien 2018 15.50 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Tatmotiv Liebe Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 22.25 Tödliche Entscheidung - Das Geiseldrama von Aachen Deutschland 2019 23.10 Mafia - Die Paten von New York Aufstieg des Lucky Luciano USA 2016 23.50 Mafia - Die Paten von New York Prohibition und Bandenkrieg USA 2016 0.30 Mafia - Die Paten von New York Fünf Familien USA 2016 1.10 Mafia - Die Paten von New York Der Staat schlägt zurück USA 2016 1.50 Mafia - Die Paten von New York Kampf um die Macht USA 2016 2.30 Mafia - Die Paten von New York Der Gangster-Krieg USA 2016 3.10 Mafia - Die Paten von New York Schmutzige Geschäfte USA 2016 3.50 Mafia - Die Paten von New York Das Sterben der Bosse USA 2016 4.30 Mordfall Martin Luther King Die Jagd nach dem Täter Großbritannien/Deutschland 2017 Woche 07/20 Sonntag, 09.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.55 heute-show 6.30 ZDF.reportage Die Müllhelden Transportieren, Sortieren, Kontrollieren Deutschland 2019 7.00 Die Feuerwache Alarm in Hamburg Deutschland 2013 7.45 SOS Amazonas - Apokalypse im Regenwald 8.30 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Wettlauf gegen die Zeit Frankreich 2019 9.15 Flammendes Inferno - Feuerwehr hautnah Übung macht den Meister Frankreich 2019 9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.00 Mysterien des Mittelalters Die Skelette von Lewes 10.45 Mysterien des Mittelalters Die Verteidiger von Mästerby 11.30 Mysterien des Mittelalters Das letzte Gefecht von Visby 12.15 Mysterien des Mittelalters Irlands legendäre Krieger Großbritannien 2017 13.05 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden Großbritannien 2016 13.45 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Aufbruch in die Neue Welt Großbritannien 2016 14.35 ZDF-History Henker, Hexen und Vampire - Die Geschichte der Unheimlichen Deutschland 2017 15.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017 15.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Grabtuch von Turin Großbritannien 2012 16.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 2012 17.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 18.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 18.55 Die Jagd nach den goldenen Armreifen Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Wikinger - Fakten und Legenden Das Rätsel von Roskilde Großbritannien 2017 22.25 Die Wikinger - Fakten und Legenden Das Geheimnise der Skelette Großbritannien 2017 23.10 Die Wikinger - Fakten und Legenden Das Grab der Königin Großbritannien 2017 23.50 Die Wikinger - Fakten und Legenden Schätze für die Ewigkeit Großbritannien 2017 0.40 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 1.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Grabtuch von Turin Großbritannien 2012 2.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Schrumpfköpfe Großbritannien 2017 2.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Moorleichen Großbritannien 2017 3.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Mythos El Dorado Großbritannien 2012 4.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 Woche 07/20 Montag, 10.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 5.50 Terra X Welt der Mumien Deutschland 2014 6.35 Rätselhafte Tote - Der ermordete Pharao Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Aufbruch in die Neue Welt Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.35 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Verräterisches Blut Deutschland 2020 10.20 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle Deutschland 2016 11.05 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1980-83: Kalter Krieg und heißer Rock Deutschland 2017 23.10 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1984-86: Superstars und Supergau Deutschland 2017 23.50 Die 80er - Das explosive Jahrzehnt 1987-89: Endzeitangst und Mauerfall Deutschland 2017 0.40 heute journal 1.05 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer USA 2017 1.50 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 2020 2.50 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un Frankreich 2018 3.45 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie USA 2017 4.35 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018 Woche 07/20 Mittwoch, 12.02. Bitte Programmänderung beachten: 15.00 ZDF-History Chruschtschow - Der rote Zar Deutschland 2019 "ZDF-History: Zwischen den Zeiten - Die Dokumentation" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )

