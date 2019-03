Sky Deutschland

Sky Q wird jetzt noch besser: Umfangreiches Update mit YouTube, ARTE App und praktischen neuen Funktionen

- YouTube und ARTE App jetzt neu auf Sky Q - Mit dem Kids Mode Sky Q noch familienfreundlicher gestalten und Programmzugriff kontrollieren - Mit dem neuen Eco Plus Mode einfacher Strom sparen - Inhalte noch bequemer finden: Persönliche Sky Empfehlungen, mehr - Netflix Empfehlungen und On Demand Trailer

15. März 2019 - 1,5 Millionen Sky Q Kunden dürfen sich freuen: Das beste Fernseherlebnis wird jetzt noch besser. Innerhalb der kommenden Wochen erfolgt ein umfangreiches Softwareupdate mit zahlreichen Neuerungen.

Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management bei Sky Deutschland: "Seit dem erfolgreichen Start von Sky Q im Mai 2018 haben wir das Produkt schrittweise weiterentwickelt, etwa mit der Einführung der Sky Q Sprachfernbedienung, oder der Integration von Netflix. Doch es geht Schlag auf Schlag weiter. Mit Partnern wie YouTube und ARTE bauen wir Sky Q als Plattform für Premium-Entertainment weiter aus. Neue Funktionen wie der Eco Plus Mode und der Kids Mode stellen unter Beweis, dass wir unseren Kunden zugehört haben und Sky Q kontinuierlich weiter verbessern."

Neue Apps: YouTube und ARTE

Ob angesagte Musikvideos, Livestreams oder Tutorials: Mit der offiziellen YouTube App ist für jeden etwas dabei. Kunden können mit der App auch direkt auf Sky YouTube Channels wie Sky Sport HD, Sky Cinema und Sky Service zugreifen. YouTube Inhalte in Ultra HD sind mit Sky Q ebenfalls abspielbar. Die ARTE App bietet kostenlos alle Programme des deutsch-französischen Kultursenders in HD, im Livestream oder in der Mediathek. Die Sendungen sind dort bis zu 90 Tage nach der TV-Ausstrahlung verfügbar.

Neuer Kids Mode für familienfreundliches Entertainment

Mit dem Kids Mode, der direkt über die Kids Sektion anwählbar ist, wird Sky Q jetzt noch familienfreundlicher. Einfach Jugendschutz PIN eingeben, schon wechselt Sky Q auf eine bunte, kindgerechte Bedienoberfläche. Mit aktiviertem Kids Mode können Kunden ausschließlich auf lineare Sender, On Demand Inhalte und Aufnahmen aus der Kids Sektion zugreifen. Der Kids Mode bleibt auch nach dem Ausschalten der Sky Q Box eingeschaltet und wird erst durch die erneute PIN-Eingabe deaktiviert. Mit der Home-Taste gelangt man im Kids Mode direkt in den Kids-Bereich und die Suche-, Voice- und Dreipunktetaste sind nicht aktiv. Mit Betätigen der Sky Taste werden nur Kids-Aufnahmen angezeigt.

Neuer Energiesparmodus Eco Plus

Mit der Einführung des Eco Plus Mode wird das Stromsparen mit Sky Q vereinfacht. Ist "Eco Plus" im Energiesparmenü gewählt, fährt die Box fünf Minuten nach dem Ausschalten in den Deep Standbymodus. Abhängig von der Nutzung lässt sich der Stromverbrauch mit Eco Plus auf bis zu 0,5 Watt reduzieren. Für Updates wird das Gerät nachts für eine Stunde aufgeweckt und danach wieder in den Deep Standbymodus versetzt. Programmierte Aufnahmen werden durchgeführt.

Sky und Netflix Programme noch bequemer finden

Mit dem neuesten Sky Q Update wird die Auswahl des passenden Programms noch einfacher. Zu vielen auf Abruf verfügbaren Inhalten werden künftig Trailer angeboten, die über die Funktion "Trailer ansehen" abgerufen werden können. In der Sektion Filme>Empfehlungen werden Kunden künftig mehr persönliche Vorschläge basierend auf ihren bisher angesehenen Filmen angezeigt (z.B. "Weil Du 'Ocean's 8' gesehen hast..."). Und Kunden mit Entertainment Plus Paket respektive Netflix-Account finden in den Kategorien Film und Serien nun auch persönliche Empfehlungen aus dem Netflix-Programm.

Über Sky Q

Sky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, Ultra HD, Zugriff auf Apps wie Netflix und Spotify, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr. Mit der Sky Q App und Sky Go haben Kunden die Möglichkeit, ihr Programm überall zu genießen, sei es zuhause oder unterwegs.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Original Productions. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

