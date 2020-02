ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 6. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 06/20 Freitag, 07.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 20.55 ZDF-History Prinz Charles - Der ewige Thronfolger Großbritannien 2019 21.40 ZDFzeit Camilla, Kate und Meghan - drei Herzoginnen für die Krone Deutschland/Großbritannien 2019 22.25 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palast Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 2020 23.10 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016 23.50 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Krieg und Frieden Großbritannien 2016 0.35 heute journal 1.05 Schottland - Kampf der Clans Robert the Bruce Großbritannien 2018 1.50 Schottland - Kampf der Clans Bruder gegen Bruder Großbritannien 2018 2.35 Schottland - Kampf der Clans Verrat an der Königin Großbritannien 2018 3.25 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Macht und Leidenschaft Großbritannien 2016 4.05 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Sex und Tyrannei Großbritannien 2016 4.50 Die Geheimnisse der Tudor-Dynastie Trugbild und Verfall Großbritannien 2016 Woche 08/20 Samstag, 15.02. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten: 9.00 Leschs Kosmos Mit Vollgas in die Zukunft: Die neue Mobilität Deutschland 2017 9.30 ZDFzoom Fliegen am Limit Der Preis des Wachstums Deutschland 2019 "ZDFzoom: Boeings Todesmaschinen - Der Skandal um die 737 Max" entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.00 Uhr wie vorgesehen ) Montag, 17.02. Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Unter Gangstern US-Waffen für das Drogen-Kartell Spanien 2019 "Knast in Texas: Neue Wege im US-Strafvollzug" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 18.02. Bitte Programmänderung beachten: 17.15 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018 "ZDF-History: Auf einmal Prinzessin" entfällt "ZDF-History: Göttinnen der Leinwand" um 17.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 10/20 Freitag, 06.03. Bitte Programmänderung beachten: 11.45 Mängel an allen Fronten - Was bei der Bundeswehr schiefläuft Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 12.30 Uhr wie vorgesehen )

