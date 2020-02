ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 4. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 06/20 Mittwoch, 05.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.55 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 12.40 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1936 bis 1939: Der Weg zum Krieg Deutschland 2008 23.10 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008 23.55 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008 0.40 heute journal 1.10 Mythen-Jäger Die Suche nach der Arche Noah Großbritannien 2012 1.55 Mythen-Jäger Die Teilung des Roten Meeres Großbritannien 2014 2.40 Mythen-Jäger Der Stab des Mose Großbritannien 2014 3.20 Mythen-Jäger Das Turiner Grabtuch Großbritannien 2014 4.05 Mythen-Jäger Das Jakobskissen Großbritannien 2014 4.50 Mythen-Jäger Die Suche nach dem Heiligen Kreuz Deutschland 2012 Woche 06/20 Donnerstag, 06.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Mythen-Jäger Der Heilige Gral Großbritannien 2014 6.20 Mythen-Jäger Die Mauern von Jericho Großbritannien 2014 7.05 Digitale Unterwelt - In den Tiefen des Darknets Israel/Frankreich 2016 7.50 Tod eines Internet-Aktivisten Die Aaron Swartz-Story USA 2014 9.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.35 Datenkrake Facebook Das Milliardengeschäft mit der Privatsphäre Großbritannien 2016 ( weiterer Ablauf ab 10.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.05 Leschs Kosmos Unter Beobachtung - Wenn die Daten dich verraten Deutschland 2019 12.35 Leschs Kosmos Digitale Revolution: die Zukunft des Lernens Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 13.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 18.05 Deutschland '89 - Countdown zum Mauerfall Deutschland 2019 18.50 Der Milliardencoup - Jagd auf einen Geldwäscher ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018 22.25 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 23.10 Der Milliardenbetrug des Bernie Madoff Frankreich 2018 23.55 Kriminelle Karrieren Allen Stanford - Finanzpirat der Karibik Deutschland 2016 0.40 heute journal 1.05 Venezuela - Wie man einen Staat zugrunde richtet Frankreich/Deutschland 2020 1.50 Die Schlägertruppe des Präsidenten Venezuela im Würgegriff von Stadtguerillas USA/Venezuela 2018 2.35 Unter Gangstern Kidnapping in Venezuela Venezuela 2019 3.20 Korruption in Buenos Aires Polizei, Erpressung, Drogenhandel Spanien 2019 4.05 SOS Amazonas - Apokalypse im Regenwald Deutschland 2019 4.50 Kolumbiens verlorene Kinder - Zwischen Mord und Prostitution Großbritannien 2019 Woche 07/20 Mittwoch, 12.02. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 Hightech für den Alltag Aufzug, Rolltreppe & Co. Deutschland 2018 "Terra Xpress XXL: Mensch gegen Natur" entfällt 19.30 Hightech für den Alltag Heizung, Kühlschrank & Co. Deutschland 2018 "Terra Xpress XXL: Schlummernde Überraschungen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Woche 09/20 Mittwoch, 26.02. Bitte Programmänderungen beachten: 18.45 ZDFzeit Das Fielmann-Imperium Der Marktführer im Qualitäts-Check Deutschland 2019 "ZDFzeit: Kronprinzessin und Superstar - Victoria von Schweden wird 40" entfällt 19.30 ZDFzeit Nelson Müllers Nudel-Check Wie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.? Deutschland 2018 "Beruf: Königin! - Mathilde von Belgien" entfällt 20.15 ZDFzeit Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Deutschland 2018 "Beruf: Königin! - Letizia von Spanien" entfällt 21.00 ZDFzeit Das Lidl-Imperium Der Discounter im Qualitäts-Check Deutschland 2017 "ZDF-History: Sisi - Die wilde Kaiserin" entfällt 21.45 ZDFzeit Deutschlands große Clans: Die Bahlsen-Story Deutschland 2018 "ZDF-History: Prinzessin Margaret - Die royale Rebellin" entfällt 22.30 ZDFzeit Kaufland oder Real? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 "Royale Ehefrauen: Vom Glück, eine Windsor zu werden" entfällt 23.15 ZDFzeit AIDA oder TUI Cruises? Der Kreuzfahrt-Check Deutschland 2018 "Royale Ehefrauen: Von der Bürde, eine Windsor zu sein" entfällt 0.00 ZDFzeit Nelson Müllers Essens-Check Wie gut sind Olivenöl, Lachs & Obst to go? Deutschland 2018 "Rivalen: Lady Diana und Elizabeth II." entfällt ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )

