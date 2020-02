ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 3. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 06/20 Dienstag, 04.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.25 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Bräute der Revolution Deutschland 2018 6.05 Despot Housewives - Die Frauen der Diktatoren Ungekrönte Königinnen Deutschland 2016 6.50 ZDF-History Mielkes Menschenjäger - Kidnapper im Auftrag der Stasi Deutschland 2010 ( weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.40 War of Thrones - Krieg der Könige England gegen Frankreich (1328-1364) Frankreich 2018 13.25 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 14.10 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 14.55 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018 ( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 22.25 Das unsichtbare Venedig - Hinter den Fassaden Großbritannien 2016 23.10 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018 23.55 ZDF-History Geheime Welten - Expedition in den Untergrund Deutschland 2010 0.35 heute journal 1.05 War of Thrones - Krieg der Könige England gegen Frankreich (1328-1364) Frankreich 2018 1.45 War of Thrones - Krieg der Könige Der verrückte König (1392-1453) Frankreich 2018 2.30 War of Thrones - Krieg der Könige Das Heiratsspiel (1461-1483) Frankreich 2018 3.15 War of Thrones - Krieg der Könige Die Macht der Frauen (1515-1558) Frankreich 2018 4.00 Burgen - Mythos und Wahrheit Feste Mauern Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 06/20 Donnerstag, 06.02. Bitte Programmänderung beachten: 14.15 Die sieben Geheimnisse der NVA Deutschland 2018 "Lost Places - Schicksalsorte der deutschen Teilung" entfällt ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Woche 10/20 Dienstag, 03.03. Bitte Programmänderung beachten: 17.15 ZDF-History Prinz Charles - Der ewige Thronfolger Großbritannien 2019 "Royale Ehefrauen: Vom Glück, eine Windsor zu werden" entfällt 18.00 ZDF-History Die Royals und die Nazis Deutschland 2018 "Royale Ehefrauen: Von der Bürde, eine Windsor zu sein" entfällt ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 05.03. Bitte Programmänderung beachten: 11.15 Schnäppchenfrust aus Fernost Was steckt hinter Joom, Wish & Co.? Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen ) (Kommentar)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell