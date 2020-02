ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 10. Februar 2020

Mainz (ots)

Woche 07/20 Dienstag, 11.02. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.05 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht Deutschland 2018 6.50 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 2020 7.50 auslandsjournal - die doku Rätselhaftes Nordkorea Reise durch ein abgeschottetes Land Nordkorea 2018 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Die politische Intrige "Brudermord am Airport: Die Spur führt nach Nordkorea" um 8.30 Uhr entfällt 9.50 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Gefahr im Dunkeln Großbritannien 2018 "Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen: Das Geständnis" um 10.00 Uhr entfällt 10.30 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Tatmotiv Liebe Großbritannien 2018 11.15 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Fatale Eifersucht Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 12.25 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 12.55 ZDF-History Mythos Kaufhaus - Shoppen damals und heute Deutschland 2020 13.40 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer USA 2017 14.25 Büro 39 - Nordkoreas schwarze Kassen Deutschland 2020 15.25 Undercover in Nordkorea - Im Reich des Kim Jong Un 16.25 Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie USA 2017 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.10 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe Deutschland 2015 23.55 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters Deutschland 2015 0.40 heute journal 1.05 Festungen für den Sonnenkönig Das Vermächtnis des Marquis de Vauban Frankreich 2019 1.50 Das unsichtbare Kairo - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2018 2.35 Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt Großbritannien 2014 3.15 Das unsichtbare Venedig - Hinter den Fassaden Großbritannien 2016 4.00 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 07/20 Freitag, 14.02. Bitte Programmänderung beachten: 15.45 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palast Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 2020 "ZDFzeit: Camilla, Kate und Meghan - drei Herzoginnen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 08/20 Samstag, 15.02. Bitte Programmänderung beachten: 0.00 Ein Tag in Auschwitz Deutschland 2020 "Krieg der Bunker: Westwall gegen Maginot-Linie" entfällt "Albert Speer - Hitlers Architekt" um 0.45 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 18.02. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 18.45 ZDFzoom Die dunkle Seite der Zeitarbeit Deutschland 2019 19.15 Russlanddeutsche - Tradition, Freiheit, Frust Deutschland 2019 umgeplant von 23.45 Uhr ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 23.45 ZDF.reportage Wutsache: Abstiegsangst Deutschland 2020 0.15 ZDF.reportage Wutsache: Mindestlohn Deutschland 2020 "Russlanddeutsche - Tradition, Freiheit, Frust" vorgezogen auf 19.15 Uhr ( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell