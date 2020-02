ZDFinfo

Woche 08/20 Mittwoch, 19.02. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Uran - Das unheimliche Element Der Weg zur Bombe Deutschland/Frankreich 2015 16.35 Uran - Das unheimliche Element Fluch und Segen des Atomzeitalters Deutschland/Frankreich 2015 17.20 ZDF-History Das Tschernobyl-Vermächtnis Deutschland 2016 18.05 ZDF-History Die großen Illusionen des Atomzeitalters Deutschland 2011 (weiter im Ablauf) Beginnzeitkorrekturen: 21.00 ZDFzeit No-Name oder Marke? Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Nutella, Kellogg's und Kerrygold Deutschland 2019 21.40 ZDFzeit No-Name oder Marke? Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Pizza, Tiefkühl-Gemüse und Fischstäbchen Deutschland 2019 22.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Schummel-Vollkorn, Pflanzendrinks & Co. Deutschland 2020 23.10 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Äpfel, Orangensaft und Bio-Bananen? Deutschland 2020 23.55 Fake Food - Die Tricks der Lebensmittelfälscher Deutschland 2019 0.35 heute journal 1.05 Dokumentarfilm in ZDFinfo Dunkelfeld - Kindesmissbrauch in Deutschland Deutschland 2020 2.35 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 3.15 Gedopte Gesellschaft - Streitfall Ritalin und Co. Film von Christian Stracke Deutschland 2020 4.00 Trinken ohne Limit - Die verborgene Alkoholsucht Deutschland 2019 (weiter im Ablauf) Donnerstag, 20.02. Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016 21.40 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016 22.25 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016 23.10 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike Deutschland 2014 23.55 Warrior Women Gladiatorinnen in Rom Deutschland/Großbritannien 2016 0.35 Das Rätsel des Eismonds Leben auf dem Titan? Deutschland 2019 2.05 Terra X Faszination Universum Das Geheimnis der Finsternis Deutschland 2015 2.45 Terra X Faszination Universum Ohne Limit Deutschland 2017 3.30 Terra X Faszination Universum Asteroiden: Die letzte Chance Deutschland 2016 4.15 Terra X Faszination Universum Aliens: Der erste Kontakt Deutschland 2016 4.55 Der Mars - Reiseführer zum Roten Planeten Großbritannien 2018

