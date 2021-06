KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"Abenteuer Sommer": jede Menge Abwechslung im Ferienangebot bei KiKA

Ab 5. Juli die wärmste Zeit des Jahres mit Serien- und Filmhighlights genießen

Erfurt (ots)

Endlich beginnen die Sommerferien und das heißt: Ausloggen, Schulsachen in die Schränke und den Sommer in vollen Zügen genießen. Spannende Filme, erfrischende Shows und unterhaltsame Premieren stehen bei KiKA auf dem Programm. Die Highlights für den Sommer gibt es vom 5. Juli bis zum 10. September zu sehen und auf allen Plattformen von kika.de, KiKA-Player bis kikaninchen.de und im KiKA-TEXT warten weitere Überraschungen darauf, entdeckt zu werden.

Abenteuer Sommer mit Kinofeeling

Montags beginnt die Ferienwoche mit dem Sommerkino. Filmfans dürfen sich ab 12:00 Uhr auf Filme wie "Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums" (NDR/KiKA/MDR/RBB, 5. Juli), "Der kleine Spirou" (KiKA, 26. Juli), die Film-Reihe "Hanni und Nanni" (ZDF, 9., 16. und 23. Juli) oder "#SuperBesteLehrerin" (ZDF, 6. September) freuen. Sommerlich wird es auch auf allen anderen KiKA-Filmplätzen von LOLLYWOOD am Freitag bis zum Sonntagsfilm mit Klassikern wie "Vilja und die Räuber" (KiKA, 9. Juli um 19:30 Uhr) oder "Circus Noël" (MDR, 30. Juli um 19:30 Uhr).

Serienspaß, Abenteuerlust und spannende Unterhaltung von Montag bis Freitag

An den schulfreien Vormittagen gibt es mit KiKANiNCHEN und den Lieblingsserienhelden aus "Feuerwehrmann Sam" (KiKA), "Lieselotte" oder "Petronella Apfelmus" (beide ZDF) ein Wiedersehen. Ab 9:35 Uhr zeigt KiKA extralange Abenteuer im täglichen Wechsel: Eine Abkühlung holen sich Kinder bei "H2O - Abenteuer Meerjungfrau" (ZDF), Freundschaftsgeschichten erleben sie mit "Tom Sawyer" (HR), "Yakari" (WDR/KiKA) und "Heidi" (ZDF) und spannend bleibt es bei "Leo da Vinci" (HR) und den beiden "Power Sisters" (NDR).

Ab 13:15 Uhr erforscht Julian in "Chexpedition" (BR), wie sich unsere Erde verändert. "Krass nass" (SWR) wird es ab 30. August um 13:05 Uhr bei den actionreichen "Tigerentenclub Sommerspielen 2021". Keine Ferien machen die Schüler*innen von "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) und der Pariser Ballettschule von "Find me in Paris" (ZDF) - täglich ab 14:10 Uhr können die Geschichten rund um Schule, Freundschaft und Liebe verfolgt werden.

Premiere im Vorabendprogramm

Im Animationsabenteuer "Die Muskeltiere" (ZDF) laden zwei Mäuse, eine Ratte und ein Hamster ab 3. August um 18:15 Uhr auf ihre waghalsigen Rettungsmissionen im Hamburger Hafenviertel ein. Gemeinsam sind sie allzeit bereit, anderen Nagern beizustehen: Sei es, dass die üble Rattengang die Mäuse um ihre besten Happen bringt oder sich Mäusekinder in der Kanalisation verirrt haben - immer sind die vier Freunde mit Witz und Geschick zur Stelle und treten beherzt für die Belange ihrer Artgenossen ein. Die Produktion von Caligari Film- und Fernsehproduktion/ München basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Ute Krause.

Ab 19:25 Uhr werden Wissbegierigen mit ausgesuchten Wissensangeboten, wie "Pia und die wilde Natur" (BR), "PUR+" (ZDF) oder "Wissen macht Ah!" (WDR) und anschließenden Folgen der "Mädchen-WG" und "Jungs-WG" (beide ZDF) bestens unterhalten.

Ausgewählte Serien- und Filmhighlights stehen im KiKA-Player und auf kika.de zum Abruf bereit.

Mitmach-Aktionen und sommerliche Angebote auf allen KiKA-Plattformen

Wochenweise finden Kinder ihre Lieblingsformate auf kika.de und im KiKA-Player: von Tanzen, Bewegung und Musik über Natur und Abenteuer bis zu "Back to School" werden passende Inhalte vorgestellt.

Auf kika.de gibt es zudem jede Menge sommerliche Bastelanleitungen, Rezepte und Spielideen für drinnen und draußen.

Außergewöhnliche oder lustige Orts- und Straßenschilder sucht KiKA ab 19. Juli. Für die besten Fotos kann in einem Online-Voting abgestimmt werden.

Auf kikaninchen.de stehen alle zwei Wochen neue Videos, Spielfilme, Ausmalbilder, Bastelanleitungen, Lieder und Online-Spiele zum Abruf für die Jüngsten bereit.

Auch im KiKA-TEXT finden Kinder weitere Zusatzangebote und Highlights.

Weitere Informationen und einen detaillierten Programmüberblick finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de. Für registrierte Nutzer*innen steht eine Folge "Die Muskeltiere" (ZDF) zur Ansicht bereit.

