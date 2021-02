KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

"KiKA LIVE Home WM" ab 8. Februar bei KiKA

Jess und Ben spielen Schere-Stein-Papier gegen prominente Kandidat*innen

Erfurt (ots)

Das gab es noch nie bei "KiKA LIVE" (KiKA): Jess und Ben rufen die erste Home-WM aus. Dafür haben sie sich sechs prominente Kandidat*innen eingeladen, die an vier Abenden von zu Hause aus gegeneinander antreten. Dabei ist Fingerakrobatik gefragt, denn die Disziplin lautet: Schere-Stein-Papier. KiKA zeigt die "KiKA LIVE Home WM" vom 8. bis 11. Februar jeweils um 20:00 Uhr sowie auf kika.de und im KiKA-Player.

Prominente Kandidat*innen bei der "KiKA LIVE Home WM"

Mit dabei sind Musiker Malik Harris, die Moderatoren Tobias Krell ("Checker Tobi", BR) und Sherif Rizkallah ("logo!", ZDF), die Schauspielerinnen Linda Schablowski ("Schloss Einstein", MDR/ARD/KiKA) und Hanna Binke ("Ostwind") sowie Anna Pinna aus der aktuellen "Mädchen-WG" (ZDF). Sie spielen um den Titel "KiKA LIVE Home-Weltmeister*in" von zu Hause aus. Jess und Ben versprechen eine außergewöhnliche WM mit musikalischer Show-Einlage und vielen Extras.

Die "KiKA LIVE Home WM: Schere Stein Papier" vom 8. bis 11. Februar um 20:00 Uhr

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der sechs Kandidat*innen geht die Weltmeisterschaft in Schere-Stein-Papier los: Jetzt heißt es Punkte sammeln in den Highscore-Battles. Die Prominenten treten per Zufallsgenerator in einer Videoschalte zum Duell an und wer gegen das Schnick-Schnack-Schnuck-Talent Ben in einer Extrarunde gewinnt, kann sich noch mehr wertvolle Punkte sichern und aufsteigen. In den K.O.-Runden verlassen die Ersten den Wettkampf. Wer am Ende den Titel erkämpft, entscheidet sich während der Final-Battles am Donnerstag. Jess und Ben halten für die anstehende Titelvergabe noch eine musikalische Überraschung und einige Extras bereit.

Jess und Ben im KiKA-Chat am 9. Februar

Am 9. Februar können Kinder dem Moderationsduo von KiKA LIVE zwischen 20:00 und 21:00 Uhr im Chat ihre Fragen stellen.

"KiKA LIVE", das Format für Preteens, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.

Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Themen aller Sendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.

