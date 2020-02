Der Kinderkanal ARD/ZDF

Starke Erfinder*innen lösen jedes Problem

"Bitz & Bob - Die Erfinder-Kinder" (KiKA) erobern ab dem 2. März 2020 die Bildschirme

Die Geschwister Bitz und Bob erleben in ihrem Baumhaus jeden Tag große Abenteuer. Dank grenzenlosem Fantasie- und Erfindungsreichtum erschaffen sie neue Welten und meistern mit Hilfe ihres technischen Know-hows jede Herausforderung. Die KiKA-Zuschauer*innen können die beiden ab dem 2. März 2020 werktäglich um 7:20 Uhr in der KiKANiNCHEN-Strecke bei "Bitz & Bob - Die Erfinder-Kinder" (KiKA) begleiten.

Die zehnjährige Bitz ist Erfinderin und Ingenieurin. Gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Bob baut sie aus allem, was sie findet, die fantastischsten Dinge. Dank ihrer Freude am Spielen und ihrer großen Vorstellungskraft geraten die Geschwister in die unglaublichsten Abenteuer. Und wenn Dinge schief gehen, entwickelt Bitz mittels eines "bitzigen" Gedankenblitzes eine innovative Idee, wie sie die Situation retten kann. Begleitet werden Bitz und Bob dabei von ihren besten Freund*innen, der Strickpuppe Fleur und der Actionfigur Bevel. In der fantastischen Spielwelt der Kinder werden diese lebendig und stehen den Geschwistern zur Seite. Zu viert ist das Team einfach unschlagbar.

Die neue Serie für Vor- und Grundschüler*innen vermittelt unterhaltsam Wissen und begeistert für MINT-Themen. Dabei sind die Episoden fantasievoll umgesetzt und bieten viele Anregungen zum Basteln und Upcycling. Bitz präsentiert sich in den 44 Episoden als starke Heldin, die dank ihres technischen Geschicks und ihres Einfallsreichtums jedes Problem lösen kann.

KiKA zeigt die Premiere der Animationsserie "Bitz & Bob" ab dem 2. März 2020 werktags um 7:20 Uhr in der KiKANiNCHEN-Strecke sowie zusätzlich im KiKA-Player und auf kika.de. Betreuende Redakteurinnen bei KiKA sind Tina Sicker und Sonja Sairally.

