"Respekt für meine Rechte! Schule leben!" vom 9. bis 27. September

Erste Programm-Highlights des KiKA-Themenschwerpunkts 2019

Die Unterrichtszeit, das Spielen auf dem Pausenhof oder die Hausaufgabenbetreuung: Kinder verbringen einen Großteil des Tages in der Schule. Der Lernort wird immer mehr zur Alltagswelt und zum prägenden Raum für soziale Kontakte und Interaktion mit der Peergroup. Der diesjährige Themenschwerpunkt nimmt das Schulleben genauer unter die Lupe. Wie zufrieden sind Kinder mit ihrer Schule? Welche Herausforderungen sind zu meistern? Mit "Respekt für meine Rechte! Schule leben!" lassen die öffentlich-rechtlichen Kinderprogrammredaktionen Schüler*innen in zahlreichen Sendungen und Formaten vom 9. bis 27. September 2019 zu Wort kommen.

Inhaltlich gestützt mit Ergebnissen einer exklusiven repräsentativen Studie bildet der KiKA-Themenschwerpunkt das Leben der Kinder an deutschen Schulen ab, unter anderem in folgenden Angeboten:

Aufwändig produziert ist die neue Factual-Entertainment-Reihe "Die Kamerahelden - Deine Schule, deine Fotos" (ZDF) zum Auftakt des KiKA-Themenschwerpunkts. Für den Foto-Wettbewerb hatten sich Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland beworben. Acht Finalist*innen stellen sich an ihren Schulen in Dresden, Ochtrup, Petershagen, Köln, Güby und Alzey den Foto-Challenges: Profi-Fotografen wie die preisgekrönte Portraitkünstlerin Laura Zalenga, Influencer Benjamin Jaworskyj und andere stellen ihnen Aufgaben, mit denen sie die Lebenswelt "Schule" in ihrer ganzen Vielfalt abbilden sollen. Zum Abschluss der Reihe zeichnen die Coaches das "Beste Foto" der Schüler*innen aus.

"Die Kamerahelden - Deine Schule, deine Fotos" (ZDF) vom 9. bis 19. September, jeweils Montag bis Donnerstag um 19:25 Uhr

Mit den "KiKA LIVE Pausengames" (KiKA) gehen die Moderatoren Jess und Ben auf Schultour. Zuvor hatte KiKA bundesweit Schulen aufgerufen, sich mit ihren Projektideen für die fünfteilige Show-Reihe zu bewerben. Welche Schulen in die Endrunde kommen, entscheidet das KiKA-Publikum per Online-Voting in der Liveshow am Samstag, 21. September um 20:00 Uhr bei KiKA. Die vier ausgewählten Schulteams können im Anschluss von Montag bis Donnerstag in verschiedenen Challenges finanzielle Förderungen zur Umsetzung ihrer Projektideen erspielen.

"KiKA LIVE Pausengames" (KiKA) am 21. September und vom 23. bis 26. September, jeweils um 20:00 Uhr

Im "Tigerenten Club" (SWR) mit Jess und Johannes informieren Expert*innen der Universität Greifswald darüber, was man gegen Prüfungsangst machen kann und wie es sich besser lernen lässt. "neuneinhalb - Deine Reporter" (WDR) zeigt, was wäre, wenn Kinder Noten geben könnten, nämlich den Lehrer*innen. Im "KUMMERKASTEN" (KiKA) sprechen Clarissa, Sabine und Simon darüber, was zu tun ist, wenn in der Klasse jemand gemobbt wird. Felix verrät in "ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA), wie Kinder in der Schule der Zukunft lernen werden. Voller Vorfreude sagen Vorschulkinder in der "Sendung mit dem Elefanten" (WDR), was sie von der Schule erwarten.

Magazine, Unterhaltungs- und Beratungsangebote vom 21. bis 23. September

Abwechslungsreich, informativ und unterhaltsam beleuchten die Wissensmagazine von ARD, ZDF und KiKA das Schulleben der Kinder. In "Wissen macht Ah!" (WDR) machen Clari und Ralph blau und fragen, welche alternativen Bewertungsmethoden es zu den klassischen Schulnoten gibt. Bei "logo! extra" (ZDF) haben dieses Mal die Kinder das Sagen: In der von Linda Joe Fuhrich moderierten Sonderausgabe geht es um das Thema Mitbestimmung an der Schule. Bei "PUR+" (ZDF) gibt Trendforscherin Karin Tischer Tipps für den gesunden Schul-Snack. Tim vom Medienmagazin "Timster" (KiKA) zeigt, wie Apps beim Lernen helfen können.

Wissensmagazine vom 23. bis 26. September in der KiKA-Primetime, jeweils um 19:25 Uhr

Die Langzeit-Doku "Starke Kinder - Starke Klasse" (ZDF) begleitet Schüler*innen einer sechsten Klasse einer Berliner Grundschule. Den Kindern steht der Wechsel auf eine weiterführende Schule bevor, zuvor müssen noch Aufgaben gemeistert werden: Wie raufen sich Cliquen in der Klasse zusammen, wie lernen sie gemeinsam und haben Spaß? Und wie wichtig sind neben dem Lernen soziale Fähigkeiten, um den Schulalltag zu meistern?

Starke Kinder - Starke Klasse" (ZDF) vom 23. bis 26. September, jeweils um 20:10 Uhr

Der KiKA-Themenschwerpunkt startet am 9. September 2019 - linear, im KiKA-Player und auf kika.de. Zu ausgewählten Themen und Sendungen werden medienpädagogische Begleitmaterialien sowie Hintergrundinformationen auf "KiKA für Erwachsene" (erwachsene.kika.de) bereitgestellt. Ein detaillierter Programmüberblick, Bilder sowie weiterführende Informationen werden sukzessive in der KiKA-Presselounge auf www.kika-presse.de veröffentlicht.

