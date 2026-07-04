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Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund schließt Koalition mit CDU aus

Erfurt/Bonn (ots)

Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September, hat eine Koalition mit der CDU erneut ausgeschlossen. "Ich kann ja Deutschland nicht mit denjenigen retten, die es jetzt 20, 30 Jahre lang sehenden Auges gegen die Wand gefahren haben, in allen Bereichen", äußerte sich Siegmund im Fernsehsender phoenix. Die CDU habe sich extrem verändert, "sie rutscht immer weiter nach links". Deshalb denke er nicht über "Spielchen und Machtkonstellationen" nach, sondern sein Fokus liege auf Lösungen. Die AfD stehe in seinem Bundesland in Umfragen bei über 40 Prozent. "Deshalb ist der Kurs ganz klar: 45 plus X." Im Bund sähen die politischen Verhältnisse langfristig noch anders aus, da "muss man irgendwann schauen, wie sich das entwickelt", so Siegmund.

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