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phoenix berichtet live vom Parteitag der AfD in Erfurt, Samstag, 4. Juli 2026, ab 10.00 Uhr und Sonntag, 5. Juli 2026, ab 10.00 Uhr

Bonn (ots)

Die Alternative für Deutschland (AfD) trifft sich am Samstag, 4. Juli 2026, und Sonntag, 5. Juli 2026, zu ihrem Parteitag in Erfurt. Im Vorfeld des Parteitages haben mehrere Gruppen zu Demonstrationen aufgerufen.

phoenix berichtet an beiden Tagen jeweils ab 10.00 Uhr vom Geschehen vor Ort. Auf dem Programm steht unter anderem die Wahl des Parteivorstandes. Das Parteigeschehen ordnet am Set phoenix-Reporterin Lena Mosel gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schroeder (Universität Kassel) sowie der Journalistin Ann-Katrin Müller (Der Spiegel) und dem Journalisten Justus Bender (FAZ) ein. Aus dem Off kommentiert Erhard Scherfer.

Die gesamte Berichterstattung kann sowohl im linearen Fernsehprogramm als auch online auf phoenix.de und unserem YouTube-Kanal verfolgt werden. Die wichtigsten Reden und Debatten sind zudem in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar.

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