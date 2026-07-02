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Reiner Holznagel (Bund der Steuerzahler): Das als Reform zu bezeichnen, finde ich tollkühn

Berlin/Bonn (ots)

Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, hat die von der Regierungskoalition angekündigte Steuerreform kritisiert. "Das als Reform zu bezeichnen, finde ich etwas tollkühn", so Holznagel bei phoenix. Man habe derzeit noch keine belastbaren Zahlen vorliegen, um die von der Regierung vorgestellten Entlastungsrechnungen nachzuvollziehen. Der Bund der Steuerzahler kritisierte außerdem, dass von Steuererleichterungen vor allem große Konzerne profitierten, auf kleine Betriebe aber Mehrbelastungen zukämen. "Ich glaube nicht, dass das im Sinne des Wirtschaftsstandortes ist. Und ich frage mich, wie das die Regierung auch erklären möchte", so Holznagel.

Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf www.phoenix.de.

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