PHOENIX

"phoenix persönlich": Kevin Kühnert zu Gast bei Erhard Scherfer - Samstag, 4. Juli 00:00 Uhr

Bonn (ots)

In der aktuellen Ausgabe von phoenix persönlich spricht Erhard Scherfer mit dem ehemaligen SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert über dessen Rückzug aus der Spitzenpolitik, seine neue Aufgabe bei der Organisation Finanzwende e.V. sowie über den Zustand der deutschen Parteienlandschaft. Dabei blickt Kühnert offen auf persönliche Erfahrungen, erklärt, warum er sich für einen Neuanfang entschieden hat, und beschreibt, wie er sich künftig politisch einbringen möchte.

Trotz seines Ausscheidens aus der aktiven Parteipolitik fühlt sich Kühnert den Grundwerten der Sozialdemokratie weiterhin eng verbunden. Auf die Frage, ob er noch Sozialdemokrat sei, antwortet er: "Ja, klar. Durch und durch."Seine Entscheidunggegen ein politisches Spitzenamt habe nichts an seinen politischen Überzeugungen geändert.

Er sei ein Sozialdemokrat, der Erfahrungen in der Realpolitik gesammelt habe. Erfahrungen, so Kühnert, die ihm als Mensch nicht immer gut getan hätten. Ausschlaggebend für seinen Rückzug aus der aktiven Politik sei für ihn die Frage gewesen, ob er noch Veränderungen anstoßen könne: "Mir ging es am Ende um Wirksamkeit." Diese sehe er heute stärker in seiner Arbeit bei Finanzwende, wo er sich unter anderem für eine Reform der Erbschaftsteuer und mehr Steuergerechtigkeit einsetzt.

Mit Blick auf die Einigung bei der Rentenreform fühlt sich Kühnert an eine "fast schon vergangene Zeit" erinnert: "Dass man in der Lage ist, komplexe Sachen in einem Konsens aufzulösen." Er sei dennoch nicht von allen Punkten überzeugt. So hätten unter anderem viele Menschen schlechte Erfahrungen mit privaten Altersvorsorgeprodukten gemacht, "in die sich auch von der Politik reingeredet wurden und die sich als vor allem Förderprogramm für die Versicherungswirtschaft erwiesen haben."

Neben politischen Themen spricht Kevin Kühnert auch über seine zweimonatige Alpenwanderung nach dem Ende seines Bundestagsmandats, über persönliche Neuorientierung sowie über seine Leidenschaft für den Fußball.

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell