BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.

Der BGA trauert um Dr. Peter Spary

Berlin (ots)

"Mit Peter Spary verlieren wir eine herausragende Persönlichkeit. Er war ein leidenschaftlicher Kämpfer für die unternehmerische Freiheit, ein streitbarer Geist und ein geselliger wie überzeugter Lobbyist im besten Sinne des Wortes. Sein Name stand über Jahrzehnte für die Verbindung von Mittelstand, Politik und Wirtschaft - mit unermüdlicher Energie, mit scharfem Verstand und einer unverwechselbaren Art", würdigt Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) den früheren Hauptgeschäftsführer des BGA, der am Mittwoch verstorben ist.

"Unser langjähriger Hauptgeschäftsführer des Verbandes ist am 2. Juli nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren verstorben. Mit ihm verliert der deutsche Groß- und Außenhandel eine prägende Persönlichkeit, die über viele Jahre hinweg mit Leidenschaft, Sachverstand und großem politischen Gespür für den Mittelstand kämpfte", so Jandura.

Und weiter: "Peter Spary war eine vernehmbare Stimme für die Belange der mittelständischen Wirtschaft - zunächst in Bonn, später in Berlin. Peter Spary war ein Lobbyist des Mittelstands und stand auch offen dazu. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik übernahm er 1990 für mehr als ein Jahrzehnt die Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels. In dieser Zeit prägte er das wirtschaftspolitische Profil des Verbandes und verhalf dem Groß- und Außenhandel zu einer starken und hörbaren Stimme in der Bundespolitik. Er hat den BGA über Jahre geprägt und die Interessen unserer Branche in einer herausfordernden Zeit auf kluge und eindringliche Weise vertreten. Wir verneigen uns vor seinem Lebenswerk. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm verbunden waren. Der BGA wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren", schließt Jandura.

