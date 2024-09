Mitteldeutsche Zeitung

Elektronische Fußfessel für Reichsbürger: Adrian Ursache unter strengsten Auflagen aus der Haft entlassen

Halle/MZ (ots)

Der frühere Mister Germany und bundesweit bekannte Reichsbürger Adrian Ursache ist unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen aus der Haft in Burg (Jerichower Land) entlassen worden. Das berichtet die in Halle erscheinende Mittedeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Der Naumburger Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Neufang bestätigte dem Blatt, dass Ursache am Montag nach voller Verbüßung der Haftstrafe entlassen worden sei. Für Ursache würden aber engmaschige Auflagen gelten, er bleibe unter der Aufsicht der Strafvollstreckungsbehörde.

Nach MZ-Informationen ist Ursache als Gefährder eingestuft, ihm werden als schwerste Straftaten zugetraut. Unter anderem muss er seit der Haftentlassung eine elektronische Fußfessel tragen. Zudem wird er 24 Stunden am Tag von Polizisten bewacht. Der Grund: Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass sich Ursache in Haft weiter radikalisiert hat. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als legitimen Staat an, sie sehen Behörden und Beamte teilweise als Feinde an.

Adrian Ursache hatte 2016 einen Polizisten bei einem Schusswechsel verletzt, das Landgericht Halle hatte ihn wegen versuchten Mordes zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Diese hat Ursache nun abgesessen.

