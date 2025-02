ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 6/25

Mainz (ots)

Woche 6/25 Mi., 5.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 22.45 Die Spur (HD/UT) Roblox - Kinderspiel für Cybergroomer? Film von Sebastian Tyzak und Martin Dietrich Kamera: Steffen Meier, Adrian Heinrich Deutschland 2025 (Bitte auch für die Wiederholung um 2.30 Uhr beachten.) Woche 7/25 Mi., 12.2. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Play-offs der K.-o.-Runde, Hinspiele . . . Bitte Ergänzungen beachten: Zusammenfassungen der Spiele: Celtic Glasgow – FC Bayern München Sporting Lissabon – Borussia Dortmund Manchester City – Real Madrid AS Monaco – Benfica Lissabon Stade Brest – Paris Saint-Germain FC Brügge – Atalanta Bergamo Feyenoord Rotterdam – AC Mailand Juventus Turin – PSV Eindhoven Do., 13.2. 0.45 Wahl 2025 im ZDF (VPS 1.15) Deutschland, warum bist du so? Bitte nochmalige Änderung beachten: Krieg in Europa – Wie abwehrbereit sind wir wirklich? Bitte streichen: Wie ready sind wir für einen Krieg? Woche 8/25 Mi., 19.2. 23.05 sportstudio UEFA Champions League Play-offs der K.-o.-Runde, Rückspiele . . . Bitte Ergänzungen beachten: Zusammenfassungen der Spiele: FC Bayern München – Celtic Glasgow Borussia Dortmund – Sporting Lissabon Real Madrid – Manchester City Benfica Lissabon – AS Monaco Paris Saint-Germain – Stade Brest Atalanta Bergamo – FC Brügge Feyenoord Rotterdam – AC Mailand PSV Eindhoven – Juventus Turin Woche 11/25 Fr., 14.3. 16.50 sportstudio live Fußball: Frauen-Bundesliga FC Bayern München - VfL Wolfsburg 17. Spieltag . . . Bitte Ergänzungen beachten: Moderation: Lili Engels Kommentator: Norbert Galeske

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell