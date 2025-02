Mai Thi Nguyen-Kim in der "Terra X"-Doku "Unser Leben" im ZDF

ZDF

Was erlebt der Mensch in den neun Monaten vor der Geburt, was in dem Moment, in dem er stirbt? Was ist bekannt, und was wird immer ein Geheimnis bleiben? In der zweiteiligen "Terra X"-Dokumentation "Unser Leben" begibt sich Dr. Mai Thi Nguyen-Kim auf eine ebenso faszinierende wie unterhaltsame und enttabuisierende Forschungsreise. Beide Folgen sind ab Mittwoch, 5. Februar 2025, 10.00 Uhr, zehn Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar. Im ZDF sind die Filme sonntags, ab 9. Februar 2025, 19.30 Uhr, zu sehen. Ab Sonntag, 2. März 2025, 22.15 Uhr geht in ZDFneo zudem die neue Staffel "MAITHINK X – Die Show" mit Mai Thi Nguyen an den Start. Die Folgen sind ab Sendetag, 18.00 Uhr, in der ZDFmediathek verfügbar.

"Terra X: Unser Leben ‒ Wie es beginnt":

Bereits das Ungeborene im Mutterleib entwickelt komplexe Wahrnehmungen und ein Gedächtnis, sein Gehirn reagiert auf Gefühle und die Sprache der Mutter. Föten im Uterus leben unter Sauerstoffbedingungen wie auf dem Mount Everest – und bei der Geburt schafft der Mensch in Kürze das, wofür die Evolution Millionen von Jahren gebraucht hat: den Wechsel vom Leben im Wasser zu dem an der Luft. Mai Thi Nguyen-Kim trifft werdende Mütter, Geburtsmedizinerinnen und Wissenschaftlerinnen, die sich mit dem Anfang des Lebens befassen. Und sie taucht als Manga-Figur in einer Graphic Novel durch den Mutterleib. Die erste Folge der Reihe, "Wie es beginnt", macht diese Reise begreifbar und berichtet über den aktuellen Wissenstand in der Pränatal-, Säuglings- und Kleinkindforschung. Preisgekrönte Fotos und hochemotionale Videoaufnahmen dokumentieren das größte Ereignis im Leben: die Geburt. All das zeigt: Die Entstehung des menschlichen Lebens ist eine wilde Entwicklungsreise, die jeder Mensch durchläuft.

"Terra X: Unser Leben ‒ Wie wir sterben":

Was der Mensch bei seinem Tod erlebt, ist rätselhaft und kompliziert zu erforschen. Doch es gibt Menschen, die bereits an der Schwelle des Todes standen und über ihre Nahtoderfahrungen berichten. Mai Thi Nguyen-Kim macht in einem für "Terra X" entwickelten Experiment eine außerkörperliche Erfahrung, die sie nachfühlen lässt, was in Nahtoderzählungen beschrieben wird. Dass sich der Mensch mit dem Tod auseinandersetzt, zeichnet ihn aus. Wie viele Menschen hatte auch Mai Thi Nguyen-Kim vor diesem Film Berührungsängste mit dem Thema Tod. Neben der reinen Wissenschaft geht sie deshalb auch der Frage nach, wie man sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen kann. Sie erfährt im Gespräch mit einer Bestatterin, wie der Abschied gelingt – und lernt, was man vom Tod für das Leben lernen kann. Am Sonntag, 16. Februar 2025, 19.30 Uhr, in "Terra X: Unser Leben – Wie wir sterben" im ZDF.

Die zweiteilige Dokumentation wird mit Untertiteln und in deutscher Gebärdensprache angeboten.

Neue Staffel "MAITHINK X – Die Show" ab März:

Im März kehrt die ZDFneo-Wissenschaftssendung von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim "MAITHINK X – Die Show" aus der Winterpause zurück; ab dieser Staffel nicht mehr mit sechs, sondern sieben Folgen für Fans des kritischen Denkens. Humorvoll bereitet Mai Thi Nguyen-Kim die wissenschaftliche Seite von kontroversen Debatten auf und setzt das Spotlight auf unterschätzte, relevante Themen unserer Zeit. Die Themen der neuen Staffel sind unter anderem Big Pharma, geklaute Entdeckungen, Schmerzfalle Gesundheitssystem und Zucker: lebensnotwendig oder süßes Gift? Sonntags, ab 2. März 2025, 22.15 Uhr in ZDFneo und jeweils am Sendungstag ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathek.

