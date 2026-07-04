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Bernd Baumann, Erster Parl. Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion: Man stehe kurz vor dem Durchbruch "hin zur Regierungsverantwortung"

Erfurt/Bonn (ots)

Zum Auftakt des AfD-Parteitages in Erfurt sieht der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag, Bernd Baumann, Einheit und Enthusiasmus innerhalb der Partei: "Das ist so der gemeinsame Geist, dass wir jetzt kurz vor dem Durchbruch stehen, hin zur Regierungsverantwortung", erklärte Baumann im Interview gegenüber dem Fernsehsender phoenix. "Alle wissen, wir schaffen das", so Baumann weiter. Seine Partei bestimme die Themensetzung im gesamten Land, "und die CDU hechelt uns hinterher", findet Baumann. Und weiter: "Wir treiben so die CDU vor uns her. Entweder wird sie irgendwann wieder vernünftig, dass es Lösungen für Deutschland gibt, oder sie blutet politisch immer weiter aus und wird winzig klein", war Baumann überzeugt.

Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/4jW

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

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