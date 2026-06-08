Bundesärztekammer

Terminerinnerung

Einladung zur Pressekonferenz zum Hitzeaktionstag

Mehr als 150 Organisationen fordern: Hitzeschutz in Krisenvorsorge und Katastrophenschutz aufnehmen

Berlin (ots)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

schon vor dem Sommer hat Europa in diesem Jahr bereits zwei extreme Hitzephasen erlebt, darunter eine Ende Mai, bei der in Südfrankreich und Norditalien Temperaturen von über 40 Grad Celsius gemessen wurden. Hitzewellen werden häufiger, länger und intensiver - mit erheblichen Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung und die Belastbarkeit des Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesens.

Mehr als 150 Organisationen aus Gesundheitswesen, Pflege, Wohlfahrt und Zivilgesellschaft warnen deshalb gemeinsam: Deutschland ist auf Extremhitze als Krisenlage bislang nicht ausreichend vorbereitet. Hitze muss künftig verbindlich in Krisenvorsorge und Katastrophenschutz integriert werden.

Anlässlich des diesjährigen Hitzeaktionstags möchten wir mit Ihnen darüber sprechen, wie Menschen wirksam vor Hitze geschützt werden können, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Krisenresilienz des Gesundheitswesens zu stärken, und welche Schritte Politik, Institutionen und Gesellschaft jetzt ergreifen müssen. Dazu laden wir Sie herzlich zu unserer hybriden Pressekonferenz ein.

am: Mittwoch, 10. Juni 2026

um: 11.00 Uhr

Ort: Bundesärztekammer, Raum Köln 1.2 , Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin

oder über Microsoft Teams

Alternativ können Sie die Pressekonferenz auch im Livestream auf der Website der Bundesärztekammer verfolgen.

Ihre Gesprächspartner werden sein:

Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer

Stefanie Drese, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Sport in Mecklenburg-Vorpommern (online)

Karsten Schwanke, Meteorologe und Wettermoderator ARD (Videobotschaft)

Dr. med. Martin Herrmann, Erster Vorsitzender KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V.

Prof. Dr. Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (online)

Falls Sie nicht vor Ort dabei sein können, haben Sie die Möglichkeit zur Teilnahme per Videokonferenz (MS Teams).

Bitte verwenden Sie den folgenden Link zur Einwahl:

Am Computer oder über mobile App:

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Besprechungs-ID: 333 154 838 605 728

Passcode: xh982Yf6

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Ihre Fragen können Sie per E-Mail an online-pk@baek.de richten.

Wir würden uns freuen, wenn Sie an unserer Pressekonferenz teilnehmen könnten. Bitte melden Sie sich per E-Mail (presse@baek.de) an.

AWO Bundesverband

Bundesärztekammer

Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V.

Deutscher Pflegerat e.V.

GKV Spitzenverband

Klima-Allianz Deutschland

KLUG - Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit e. V.

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