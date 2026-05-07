HUK-COBURG

Beratung zur Wunschzeit: Die HUK macht´s möglich

HUK-COBURG setzt auf flexible Öffnungszeiten - mehr Zeit für individuelle Beratung

Bild-Infos

Download

Coburg (ots)

Ab dem 1. Mai 2026 gelten in 38 Geschäftsstellen der HUK-COBURG flexible Öffnungszeiten. Im Mittelpunkt steht die persönliche Beratung: Kundinnen und Kunden erhalten leichter individuell vereinbarte Termine - auch außerhalb klassischer "Schalterzeiten". So bleibt mehr Zeit für ausführliche Gespräche und komplexe Anliegen, genau dann, wenn der Bedarf entsteht.

"Flexible Zeiten schaffen Raum für persönliche, passgenaue Beratung - und erhöhen gleichzeitig die Erreichbarkeit. Davon profitieren unsere Kundinnen und Kunden unmittelbar", so Stefan Gronbach, Vorstand Vertrieb, Marketing und Kundenbetreuung.

Die Teams in den Geschäftsstellen planen gezielt persönliche Beratungstermine und richten den Fokus auf individuelle Gespräche. Zugleich bleiben an allen Standorten verlässliche Kernzeiten bestehen. Darüber hinaus werden die Öffnungszeiten an die regionale Nachfrage angepasst, während die telefonische und digitale Erreichbarkeit unverändert sichergestellt ist. Auf diese Weise greifen persönliche Beratung, Telefonie und Online-Services nahtlos ineinander.

Aktuelle Zeiten und Terminmöglichkeiten je Standort finden Sie unter "Geschäftsstellen & Schadenaußenstellen" auf www.huk.de.

Zur Pressemeldung auf huk.de:

Beratung zur Wunschzeit: Die HUK macht´s möglich

Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe

Mit deutlich über 13 Mio. Kunden ist die HUK-COBURG der große Versicherer für private Haushalte mit traditionell preisgünstigen Angeboten von der Kfz-Versicherung über Haftpflicht-, Unfall-, Sach- und Rechtsschutzversicherung bis hin zur privaten Kranken-, der Lebens- sowie der privaten Rentenversicherung. Mit Beitragseinnahmen 2025 von rund 11 Mrd. Euro zählt sie zu den zehn größten deutschen Versicherungsgruppen. Traditioneller Schwerpunkt ist die Kfz-Versicherung: Mit 14,5 Mio. versicherten Fahrzeugen ist sie der größte deutsche Autoversicherer. In der Haftpflicht- und Hausratversicherung ist sie ebenfalls führend. Die HUK-COBURG mit Sitz in Coburg beschäftigte Ende 2025 insgesamt rund 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Original-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell