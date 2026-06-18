PHOENIX

phoenix Moderator Alexander Kähler verabschiedet sich in Ruhestand

Anke Plättner und Lena Mosel moderieren künftig phoenix runde

Bonn (ots)

Nach fast drei Jahrzehnten bei phoenix verabschiedet sich Alexander Kähler in den Ruhestand. Am heutigen Donnerstag, den 18.06.2026, um 22.15 Uhr, präsentiert er zum letzten Mal die phoenix runde mit dem

Titel: Torschlusspanik - Schwarz-Rot auf der Zielgeraden?

und folgenden Gästen:

Florian Schroeder, Kabarettist

Karina Mößbauer, The Pioneer

Marina Kormbaki, Spiegel

Eckart Lohse, FAZ

Ihm folgt Lena Mosel, die ab 02.07.2026, künftig als Moderatorin abwechselnd mit Anke Plättner auch die phoenix runde moderieren wird.

Michaela Kolster, Programmgeschäftsführerin (ZDF):

"Alexander Kähler steht wie kaum ein anderer für das, was phoenix ausmacht: sachliche Analyse, Haltung ohne Lautstärke und ein tiefer Respekt vor dem politischen Gespräch. Wir verabschieden einen herausragenden Journalisten und einen Menschen, der diesen Sender über Jahrzehnte mitgeprägt hat."

Alexander Kähler:

"phoenix war für mich nicht nur ein Sender, sondern eine berufliche Lebensaufgabe: mit Information und Aufklärung das Publikum in die Lage zu versetzen, dass demokratische Teilhabe keine Worthülse bleibt. Dafür bin ich dankbar, ganz besonders dem Phoenix-Team, mit dem ich wunderbare Jahre verbracht habe."

Alexander Kähler, geboren am 19. März 1960 in Fürth, moderiert seit Januar 2010 die phoenix runde. Seit der Gründung von phoenix 1997 gehört er zum Sender - zunächst als Chef vom Dienst, später als Redaktionsleiter und langjähriger stellvertretender Programmgeschäftsführer und von 2004 bis 2005 als amtierender Geschäftsführer. Zuvor war er beim ZDF tätig, wo er als Redakteur und Reporter in den Hauptredaktionen Innenpolitik und Aktuelles arbeitete, Wahlsendungen verantwortete und als Korrespondent in der ehemaligen DDR eingesetzt war.

Lena Mosel ist seit 2024 bei phoenix.

Eva Lindenau, Programmgeschäftsführerin (ARD):

"Lena Mosel ist eine herausragende Reporterin und Moderatorin und ich freue mich, dass sie mit ihrer journalistischen Hartnäckigkeit und ihrer unvoreingenommenen Art nun auch die phoenix runde bereichert. Gemeinsam mit Anke Plättner wird sie die phoenix Runde als das Gesprächsformat mit Raum für unterschiedliche Personen und Perspektiven prägen."

Lena Mosel:

"Die phoenix runde ist ein Format, in dem politische Debatte wirklich Raum bekommt. Diesen Raum füllen zu dürfen, mit unseren Gästen und diesem so starken Team, darauf freue ich mich sehr."

Lena Mosel, geboren 1987 in Heidelberg, moderiert seit April 2024 vor allem "phoenix vor Ort" und hat bei der phoenix runde bereits erfolgreich vertreten. Parallel ist sie als freie Journalistin und Moderatorin beim NDR tätig. Zuvor war sie mehrere Jahre als Moderatorin, Politikreporterin und Redakteurin bei N24/WELT, wo sie unter anderem über Bundestagswahlen, die Frankreich-Wahl und den G7-Gipfel in Elmau berichtete. Sie studierte Publizistikwissenschaft in Mainz und Paris.

phoenix ist der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF.

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