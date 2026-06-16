PHOENIX

Programmhinweis Bundesparteitag DIE LINKE: phoenix berichtet zwölf Stunden live aus Potsdam

Bonn (ots)

Freitag, 19. Juni 2026, 17:00 - 22:00 Uhr

Samstag, 20. Juni 2026, 13:00 - 18:30 Uhr

Sonntag, 21. Juni 2026, 13:00 - 14:30 Uhr

Vom 19. bis zum 21. Juni 2026 berichtet phoenix insgesamt fast zehn Stunden live aus Potsdam vom 10. Parteitag der Linken. Inhaltlich geht es ein Jahr nach der Bundestagswahl um die strategische Ausrichtung und die Stärkung der Partei als sozialistische Kraft. Nach der Generaldebatte sowie der Aussprache und Beschlussfassung zum Leitantrag und dem Bericht des Parteivorstandes wird am Samstag ein neuer Parteivorstand gewählt. Gemeinsam mit der bisherigen Co-Vorsitzenden Ines Schwerdtner bewirbt sich Luigi Pantisano für das Amt.

Das Parteitagsgeschehen ordnet phoenix-Reporterin Katharina Kühn gemeinsam mit ihren Gästen am Set ein: Sabine Kropp (Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin), Stefan Reinecke (taz) sowie Stefan Klenner (Frankfurter Allgemeine Zeitung).

Die gesamte Berichterstattung kann neben dem linearen Fernsehprogramm auch online auf phoenix.de und unserem YouTube-Kanal verfolgt werden. Die Highlights, die wichtigsten Reden und Debatten sind zudem in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar.

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