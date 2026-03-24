ROTE NASEN

ROTE NASEN startet 'Märchenmobil' gegen Demenz in Berlin

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Mit Hänsel und Gretel, Rotkäppchen und Schneewittchen und vielen weiteren Märchen startet das neue regelmäßige Format des gemeinnützigen Vereins ROTE NASEN Deutschland e. V. in Berlin, um demenzkranke pflegebedürftige Menschen sowohl kognitiv als auch körperlich zu mobilisieren.

Die Premiere fand in der Seniorenstiftung Prenzlauer Berg in Berlin statt. Diesmal suchten die speziell ausgebildeten ROTE NASEN Künstlerinnen Laura Erceg-Simon alias Clown Friedel und Luise Lähnemann alias Clown Gogo das Märchen "Schneewittchen und die sieben Zwerge" aus. Aus einem Schneewittchen wurden plötzlich drei - Clown Gogo zusammen mit zwei Bewohnerinnen - eine Pflegekraft verkörperte den verzauberten Spiegel und den Prinzen spielte eine Angehörige. Alle Beteiligten hatten sichtlich viel Freude, sangen, spielten und tanzten zum Abschluss sogar den Schneewalzer mit den Clowns.

Märchen führen uns zurück in die Kindheit, in eine Zeit, in der wir selbstbestimmt lebten und guten Feen, bösen Drachen, Heldinnen und Abenteurern begegnen konnten. Unabhängig davon, welcher gesellschaftlichen Schicht oder Kultur wir angehören, verbinden uns Märchen.

Mit diesem neuen Format, das nun einmal im Monat in Berlin/Brandenburg gespielt wird, gelingt es den ROTE NASEN, pflegebedürftige Menschen und ihr Umfeld auf spielerische Weise dort abzuholen, wo sie früher eigenverantwortlich spielten, und ihre Selbstwirksamkeit wiederzubeleben. Das improvisierte Theaterstück erzeugt Glücksmomente und kreiert gemeinsame Erinnerungen. Die Kombination aus altbekannten Märchen und Volksliedern macht die interaktive Clownshow zu einem echten Hit, nicht nur bei den Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch bei den Angehörigen und dem Pflegepersonal.

Über ROTE NASEN Deutschland e.V.

Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN Deutschland e.V. bringt seit über 20 Jahren Lachen und Lebensfreude zu Menschen in Not. ROTE NASEN sind speziell ausgebildete Künstler:innen. Der gemeinnützige Verein ist spendenorganisiert und Partner der internationalen Organisation RED NOSES International, die in elf Ländern tätig ist. In Deutschland ist ROTE NASEN seit 2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischen Einrichtungen bundesweit. Derzeit schenken 96 ROTE NASEN Clowns jedes Jahr rund 93.800 Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke. Botschafter von ROTE NASEN ist der weltbekannte Star-Tenor Rolando Villazón. Weitere Infos über ROTE NASEN: Rote Nasen Deutschland | ROTE NASEN Deutschland

Original-Content von: ROTE NASEN, übermittelt durch news aktuell