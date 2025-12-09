ROTE NASEN

Lachen und Lebensfreude für kranke Kinder im Berliner Westen: ROTE NASEN Clownvisiten starten in der Kinderklinik der DRK Kliniken Berlin Westend

Seit diesem Jahr besuchen ROTE NASEN Clowns kranke Kinder auf den pädiatrischen Stationen und der Neonatologie der DRK Kliniken Berlin Westend. Die Clownvisiten des gemeinnützigen Vereins ROTE NASEN Deutschland e.V. schenken nicht nur den kranken Kindern fröhliche Augenblicke, sondern verändern die Atmosphäre und bringen Licht, Farben und einen Hauch Frische in den Klinikalltag.

Der kleine Jannis* wurde gerade untersucht, als zwei ROTE NASEN Clowns Tobias Tannenbaum und Flotte Lotte ins Zimmer kamen. Der kleine Junge klammerte sich zunächst an seine Mama, sein Blick verfolgte die zwei Clowns jedoch. Schon nach wenigen Momenten lief er den Clowns fröhlich hinterher, von Zimmer zu Zimmer, mit seiner Mutter im Schlepptau. Zum Ende der Clownvisite konnte er sich nur schwer von ihnen trennen, winkte ihnen ein letztes Mal zu, mit einem großen Lächeln voller Vorfreude auf die nächste Begegnung. Ein kleiner Moment, der für Jannis und seine Mutter für Leichtigkeit und Freude sorgte.

Die Pädiatrie der DRK Kliniken Westend ist ganz auf die Bedürfnisse von Neugeborenen, Säuglingen, Kindern, Jugendlichen und Eltern eingestellt. Sie umfasst das gesamte Spektrum der Allgemeinpädiatrie sowie die überregionalen Schwerpunkte Neuropädiatrie, Epilepsie und Diabetologie. ROTE NASEN Clowns kommen in Kontakt mit Kindern verschiedenster Altersstufen und mit unterschiedlich ausgeprägten Krankheitsbildern und unterschiedlichen Bedürfnissen. Die einen sind mobil und nicht bis wenig beeinträchtigt in ihrem Bewegungsspektrum und begegnen den Clowns als Spielsuchende und Spielpartner:innen. Andere sind ans Bett gebunden und freuen sich über den fröhlichen Besuch.

Priv.-Doz. Dr. med. Ellen Knierim ist Chefärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der DRK Kliniken Berlin Westend und ist dankbar, dass ROTE NASEN Clowns auch den Weg in ihre Klinik geschafft haben: "ROTE NASEN schaffen etwas, was wir nicht verordnen können: Zuversicht und Leichtigkeit. Mit viel Feingefühl bauen sie in kürzester Zeit echte Nähe auf, nehmen Ängste und Sorgen und erleichtern uns damit sogar die Arbeit. Mitunter kann es durch sie in schwierigen Situationen gelingen, einen neuen Zugang zu legen oder ein Medikament zu verabreichen."

*Name zum Schutz geändert

Über ROTE NASEN Deutschland e.V.

Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN Deutschland e.V. bringt seit über 20 Jahren Lachen und Lebensfreude zu Menschen in Not. ROTE NASEN sind speziell ausgebildete Künstler:innen. Der gemeinnützige Verein ist spendenorganisiert und Partner der internationalen Organisation RED NOSES International, die in elf Ländern tätig ist. In Deutschland ist ROTE NASEN seit 2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischen Einrichtungen bundesweit. Derzeit schenken 95 ROTE NASEN Clowns jedes Jahr rund 93.800 Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke. Botschafter von ROTE NASEN ist der weltbekannte Star-Tenor Rolando Villazón. Weitere Infos über ROTE NASEN: www.rotenasen.de

