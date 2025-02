Smart Trading Gains e.U.

Trading als Beruf der Zukunft – Smart Trading Gains verrät, warum immer mehr Menschen auf den Finanzmarkt setzen

Bild-Infos

Download

Graz (ots)

Der Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit zieht immer mehr Menschen an die Börse – und die Anbieter von Trading-Ausbildungen können sich vor Anfragen kaum retten. Doch warum geht der Trend in Richtung Trading und ist das Geschäft am Finanzmarkt nicht auch mit enormen Risiken verbunden?

Die wirtschaftliche Lage ist alles andere als rosig, und ein Blick auf die geopolitische Situation zeigt, dass eine positive Entwicklung nicht abzusehen ist. Viele Angestellte fürchten inzwischen um ihre Jobs, sind beunruhigt, weil sich ein Riss durch die Gesellschaft auftut, und müssen sich auf neue gesetzliche Regelungen einstellen, von denen niemand weiß, ob sie Bestand haben. Die Folge ist eine tiefe Verunsicherung, die dazu führt, dass sich viele Gedanken um ihre finanzielle Zukunft machen. Es geht mindestens darum, sich ein zweites Standbein aufzubauen – und die Börse scheint da ein geeigneter Weg zu sein. Ist es aber wirklich eine gute Idee, dem Trend zum Trading zu folgen? „Trading bietet ausgezeichnete Chancen auf einen langfristig hohen Verdienst, wobei die Einstiegshürden ausgesprochen niedrig sind“, sagt Thomas Wabnig, Geschäftsführer von Smart Trading Gains. „Den meisten ist zudem durchaus bewusst, dass sie eine solide Ausbildung benötigen. Doch gerade da wird der gegenwärtige Hype zum Problem, weil bei einer hohen Nachfrage auch unseriöse Anbieter auf den Markt drängen. Das Risiko liegt also nicht so sehr im Beruf des Traders, sondern in einem ungenügenden Training.“

„Ich kann nur jedem empfehlen, sich den Trading-Coach und sein Angebot sehr genau anzusehen. Dabei gilt, dass ein erfolgreicher Trader nicht automatisch ein guter Lehrer ist und dass Programme, die sich vor allem auf Videos stützen und kaum persönliche Gespräche bieten, selten zum Ziel führen“, fügt Thomas Wabnig hinzu. Der Trading-Experte hat mit Smart Trading Gains ein Ausbildungsprogramm entwickelt, das Einsteigern das Handwerk des Tradings umfassend vermittelt. Die Kurse des zertifizierten Trading-Ausbildungszentrums aus Graz/Österreich setzen auf eine intensive Betreuung, die Marktverständnis und bewährte Strategien in den Mittelpunkt rückt. Warum Trading ein Beruf der Zukunft ist und wieso das Ganze auch ohne eigenes Kapital funktioniert, verrät Thomas Wabnig im Folgenden.

Trading ist mehr als ein Hype

Wenn es um den Beruf des Traders geht, haben wir es gerade mit einem außergewöhnlich großen Interesse zu tun. Das liegt zum einen daran, dass die Frage der finanziellen Unabhängigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Krisen besonders drängend wird, während zum anderen zahlreiche Influencer einen regelrechten Hype um das Trading entfachen und dabei in vielen den Wunsch wecken, in dieser Richtung aktiv zu werden. Trading ist allerdings auch jenseits des Hypes ein spannendes Thema, und einem Einstieg in das Geschäft steht wenig entgegen: Mit einem Notebook und einer Internetverbindung ist es grundsätzlich schon getan. Der erste große Vorteil des Berufs liegt also in der zeitlichen und örtlichen Flexibilität. Trader können von überall auf der Welt aus arbeiten und sind dabei auf keine festen Zeiten angewiesen. Das ist ideal für Menschen, die sich den Tag lieber selbst einteilen, erleichtert aber auch den nebenberuflichen Start.

Für viele ist der Beruf des Traders auch deshalb interessant, weil er keine formalen Abschlüsse erfordert. Lesen und schreiben sollte der Trader natürlich können, doch spezifische Qualifikationen sind nicht gefragt. Dem steht gegenüber, dass es praktisch keine Gehaltsobergrenze gibt: Gewöhnlich beginnt der Einsteiger mit kleinen Beträgen und steigert sich allmählich, während er gleichzeitig an Sicherheit gewinnt. Dabei helfen ihm inzwischen auch neue Technologien, denn künstliche Intelligenz kann die Marktdaten beispielsweise zuverlässig analysieren und erleichtert damit die Entscheidungen. An den Prinzipien des Tradings ändert die Technik allerdings nichts. Wer einmal weiß, wie es funktioniert, kann es auch noch in fünfzig Jahren machen. Wirklich großartig ist aber, dass ein Trader nicht viel an eigenem Kapital benötigt, um hohe Gewinne einzufahren.

Prop-Trading: Hoher Verdienst ohne eigenes Kapital

Prop-Trading, kurz für Proprietary Trading, bedeutet zunächst, dass eine Firma mit ihrem eigenen Kapital an den Finanzmärkten handelt, anstatt Gelder von Investoren einzusammeln. Die Prop-Firmen stützen sich dabei auf eine große Zahl von Tradern, denen sie Kapital bereitstellen, wobei die Gewinne nach einem bestimmten Prozentsatz geteilt werden, sodass der Trader beispielsweise 80 Prozent und die Firma 20 Prozent erhält. Für talentierte Trader, die über wenig Eigenkapital verfügen, ergeben sich damit enorme Verdienstmöglichkeiten. Vor dem Start ins Prop-Trading steht allerdings eine Evaluierung, bei der die Fähigkeiten unter Beweis gestellt werden müssen. Ohne solide Ausbildung ist eine solche Prüfung sicherlich nicht zu schaffen, doch für den Einstieg ins Trading gilt ohnehin, dass zunächst das Handwerk erlernt werden sollte.

Wie eine sinnvolle Trading-Ausbildung aufgebaut ist

Eine Trading-Ausbildung sollte sich dem Thema von zwei Seiten her nähern: Zum einen geht es um das grundlegende Marktwissen, das dem Trader eine sichere Orientierung erlaubt. Zum anderen kommen bewährte Trading-Strategien hinzu. Wichtig ist dann, dass im nächsten Schritt eine Übungsphase im Demo-Modus folgt, in der das Wissen risikolos in die Praxis umgesetzt werden kann. Dabei braucht der Einsteiger unbedingt einen erfahrenen Trainer, der ihm über die Schulter sieht, ihn korrigiert und alle aufkommenden Fragen beantwortet. So eine Ausbildung muss ganz sicher nicht über Jahre gehen, wenn der Kurs gut durchdacht ist, reichen durchaus sechs Monate. All das bietet auch das Ausbildungsprogramm von Smart Trading Gains: Hier lernen die Teilnehmer dank einer optimalen Kombination aus Theorie und Praxis alles, was sie über das Trading wissen müssen. Dabei sorgen erprobte und perfektionierte Systeme, gekoppelt mit einer intensiven Betreuung, für schnelle und beeindruckende Ergebnisse.

„Viele haben inzwischen erkannt, dass ihnen Trading große Freiheiten und gute Verdienstmöglichkeiten bietet“, fasst Thomas Wabnig zusammen. „Es ist allerdings auch mit Risiken verbunden und erfordert eine Menge an Disziplin, Wissen und Erfahrung. Nur wer sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, hat die Chance, seine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen.“

Sie möchten ins Trading einsteigen, um sich langfristig an der Börse durchzusetzen und hohe Gewinne einzufahren und wollen sich dabei von einem erfahrenen Experten unterstützen lassen? Dann melden Sie sich jetzt bei Thomas Wabnig von Smart Trading Gains und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch!

Original-Content von: Smart Trading Gains e.U., übermittelt durch news aktuell