Das Schwere leichter nehmen: ROTE NASEN trainieren Mitarbeitende in der Ankunfts- und Notunterbringungseinrichtung für Geflüchtete in Berlin-Tegel

Humor hilft - auch denjenigen, die täglich anderen helfen. Seit Anfang 2025 schulen speziell weitergebildete Humortrainer:innen des gemeinnützigen Vereins ROTE NASEN Deutschland e.V. zweimal im Monat die Mitarbeitenden der Hilfsorganisationen* in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Berlin-Tegel darin, wie sie ihren oft herausfordernden Arbeitsalltag mit mehr Leichtigkeit und Resilienz gestalten können.

Schon seit der Eröffnung der Einrichtung besuchen ROTE NASEN Clowns regelmäßig die geflüchteten Familien am ehemaligen Flughafen Tegel. Ergänzend dazu bieten speziell ausgebildete Humortrainer:innen nun Workshops für die Mitarbeitenden der Hilfsorganisationen an. Ziel ist es, die emotionale Belastung des Arbeitsalltags bewusst zu reflektieren und nachhaltige Resilienz sowie Teamstärkung zu fördern.

In einem ganztägigen Workshop werden die Grundsätze einer bewussten Entscheidung für "Humor als Haltung" vermittelt. In kurzen Übungssequenzen wird das Erlernte spielerisch erfahrbar gemacht, bevor es im gemeinsamen Austausch in den Berufsalltag übertragen wird.

"Wir alle bringen jeden Tag viel Einsatz und Herzblut in unsere Arbeit hier in Tegel ein. Das Seminar war eine besondere Gelegenheit, dass Mitarbeitende aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Funktionen zusammengekommen sind - und sich auf Augenhöhe begegnen konnten. Es hat gutgetan, gemeinsam zu lachen und sich auszutauschen. Humor hilft, auch an schweren Tagen einen Perspektivwechsel zu finden - und die Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich bin am Ende des Tages mit mehr Resilienz und einem kleinen Muskelkater vom Lachen nach Hause gegangen." - Jacqueline, DRK-Mitarbeiterin

*Beteiligte Hilfsorganisationen: DRK-WEd-Pre, DRK-WS, DRK Müggelspree, Malteser, ASB Berlin und Johanniter

Humor ist mehr als ein guter Witz oder eine schlagfertige Antwort, Humor ist eine Haltung. ROTE NASEN Clowns gehen seit vielen Jahren an Orte, an denen Menschen in Krisen sind: In Krankenhäuser, in Pflegeeinrichtungen, in Psychiatrien und Hospize, in Einrichtungen für Geflüchtete. Mit spielerischer Wachsamkeit, Wertschätzung und Neugierde schaffen sie die Voraussetzungen dafür, dass Humor entstehen kann. Sie ermöglichen einen Perspektivwechsel, weil sie ihren offenen, wertfreien Blick auf das Positive und Menschliche lenken. Unsere Humortrainer:innen sind seit vielen Jahren als Clowns für ROTE NASEN unterwegs und vermitteln vor diesem Hintergrund Humor als Haltung. "Aus langjähriger Erfahrung wissen wir, dass Humor auch an herausfordernden Orten seinen Platz hat. Er ist heilsam, verbindet und schafft Erleichterung. Achtsamkeit, Wertschätzung und Empathie sind die Grundvoraussetzungen für eine gelungene humorvolle Verbindung. Das braucht Übung und muss trainiert werden", beschreibt Maria Gundolf, Humortrainerin, stellvertretende künstlerische Leiterin und Clown bei ROTE NASEN.

Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN Deutschland e.V. bringt seit über 20 Jahren Lachen und Lebensfreude zu Menschen in Not. ROTE NASEN sind speziell ausgebildete Künstler:innen. Der gemeinnützige Verein ist spendenorganisiert und Partner der internationalen Organisation RED NOSES International, die in elf Ländern tätig ist. In Deutschland ist ROTE NASEN seit 2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischen Einrichtungen bundesweit. Derzeit schenken 95 ROTE NASEN Clowns jedes Jahr rund 93.800 Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke. Botschafter von ROTE NASEN ist der weltbekannte Star-Tenor Rolando Villazón. Weitere Infos über ROTE NASEN: www.rotenasen.de

