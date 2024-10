ROTE NASEN

Neues Format: ROTE NASEN Clowns auf der Erwachsenenonkologie des Evangelischen Waldkrankenhauses in Berlin

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Clowns sind doch nur etwas für Kinder! So denken wahrscheinlich die meisten Menschen. Aber können sie auch bei Erwachsenen etwas bewirken, speziell bei krebskranken Patient:innen? ROTE NASEN Clownvisiten zeigen, dass auch Erwachsene von der Leichtigkeit und der Freude, die die Clowns ausstrahlen, profitieren können.

Heute sind ROTE NASEN Clowns Zazou und Bartusch auf der onkologischen Station im Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau unterwegs. Wie viele andere Patient:innen hat auch Herr D. die beiden schon erwartet. Denn wenn die Clowns das Zimmer betreten, rückt die sonst allgegenwärtige Krankheit in den Hintergrund. Er sitzt entspannt in seinem Bett und schaut zu, wie Bartusch seine tanzende Kollegin auf der Ukulele begleitet. Zum Ende der Visite verabschiedet der ältere Herr die Clowns mit einem Lächeln im Gesicht: "Danke, dass ihr mich heute besucht und für mich gesungen und getanzt habt. Das war sehr schön!"

Seit Juni 2024 besuchen die professionell ausgebildeten Clowns jede Woche nun auch die erwachsenen Krebspatient:innen. Aus ihrer Arbeit auf der Kinderonkologie wissen ROTE NASEN, dass die Diagnose Krebs das ganze Leben auf den Kopf stellt. Die Zukunft ist ungewiss und es stehen Operationen und kräftezehrende Therapien an. In dieser belastenden Situation sind unbeschwerte fröhliche Momente sehr wertvoll und da kommen die Clowns ins Spiel - im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Leichtigkeit und Humor erinnern sie die Patient:innen an ihre Ressourcen und vermitteln dadurch Hoffnung, Stärke und Zuversicht.

Von der gesundheitsfördernden Wirkung der Clownvisiten ist auch die pflegerische Leiterin der onkologischen Station, Simone Straube, überzeugt. Sie hatte die Clowns zufällig auf der Kinderstation in Aktion gesehen, wo ROTE NASEN bereits seit 20 Jahren im Einsatz sind, und war so begeistert, dass sie sie kurzerhand auch auf ihre Station geholt hat: "Wir freuen uns, dass ROTE NASEN jetzt regelmäßig zu Besuch kommen. Sie bringen Leichtigkeit in unseren Alltag auf der onkologischen Station. Das tut uns allen gut."

Über ROTE NASEN Deutschland e.V.

Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN Deutschland e.V. bringt seit über 20 Jahren Lachen und Lebensfreude zu Menschen in Not. ROTE NASEN sind speziell ausgebildete Künstler:innen. Der gemeinnützige Verein ist spendenorganisiert und Partner der internationalen Organisation RED NOSES International, die in elf Ländern tätig ist. In Deutschland ist ROTE NASEN seit 2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischen Einrichtungen bundesweit. Derzeit schenken 87 ROTE NASEN Clowns jedes Jahr rund 79.000 Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke. Botschafter von ROTE NASEN ist der weltbekannte Star-Tenor Rolando Villazón. Weitere Informationen über ROTE NASEN finden Sie hier: www.rotenasen.de

Original-Content von: ROTE NASEN, übermittelt durch news aktuell