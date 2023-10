ROTE NASEN

Einladung zur Pressekonferenz: "Kleine Nasen, große Wirkung" - ROTE NASEN Deutschland e.V. begeht 20. Geburtstag mit Star-Tenor Rolando Villazón alias Clown Dr. Rollo

am 14.11.2023 um 11:00 Uhr

Berlin (ots)

Lachen und fröhliche Momente für Menschen in seelischer Not - mit dieser Mission besuchen ROTE NASEN Clowns seit nunmehr 20 Jahren kranke Kinder, Pflegebedürftige und Geflüchtete. Doch mit ihren Einsätzen bewirken sie weit mehr: Sie stärken die psychosoziale Gesundheit, lindern Ängste und bringen Leichtigkeit in den stressigen Alltag der Krankenhäuser, Pflegeheime und Einrichtungen für Geflüchtete, in denen sie spielen.

Anlässlich des 20jährigen Jubiläums des gemeinnützigen Vereins ROTE NASEN Deutschland e.V. laden wir Sie herzlich ein zu einer Pressekonferenz mit einem Podiumsgespräch mit Chefärzt:innen Berliner und Potsdamer Kliniken. Thema: Was können Humortherapien wie Clownvisiten bei der Genesung von kranken Kindern leisten, und was macht die künstlerische Arbeit von Clowns im Gesundheitswesen so besonders? Im Anschluss daran wird Star-Tenor Rolando Villazón - seit vielen Jahren ROTE NASEN Botschafter - als Clown Dr. Rollo gemeinsam mit einem ROTE NASEN Clown die kleinen Patient:innen auf der kinderkardiologischen Station des Deutschen Herzzentrums der Charité besuchen.

Für Ihre Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein:

Pressekonferenz / "Kleine Nasen, große Wirkung - 20 Jahre ROTE NASEN in Deutschland"

Dienstag, der 14.11.2023 um 11:00 Uhr

Weißer Saal des Deutschen Herzzentrum der Charité Berlin / Augustenburger Pl. 1, 13353 Berlin

Unsere Panel-Gäste sind:

Prof. Dr. Felix Berger, Chefarzt der kinderkardiologischen Klinik im Deutschen Herzzentrum der Berliner Charité

Prof. Dr. Angelika Eggert, Leiterin der kinderonkologischen Klinik der Berliner Charité

Dr. Petra Degenhardt, Chefärztin der Kinderchirurgie am Klinikum Westbrandenburg in Potsdam

Star-Tenor Rolando Villazón

Um Anmeldung wird gebeten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Original-Content von: ROTE NASEN, übermittelt durch news aktuell