Menschenlogo in Form einer Clown-Nase: ROTE NASEN Deutschland e.V. feiert 20-jähriges Bestehen

Berlin (ots)

Circa 100 Menschen bildeten heute Mittag in Berlin gemeinsam ein überdimensionales Menschenlogo in Form einer Clown-Nase. Die Aktion, die von dem gemeinnützigen Verein ROTE NASEN Deutschland e.V. initiiert wurde, soll ein Zeichen für Lebensfreude und Hoffnung in Zeiten zahlreicher Krisen setzen. Sie bildet den Auftakt zum diesjährigen 20-jährigen Jubiläum der Hilfsorganisation, das unter dem Motto "Kleine Nasen, große Wirkung!" steht. Das Menschenlogo wurde auf dem Sportplatz der Füchse Berlin Reinickendorf gebildet; der Handball-Bundesliga Verein ist Charity-Partner von ROTE NASEN.

Eine musikalisch untermalte Clown-Parade begrüßte die Teilnehmer:innen, welche vor Ort eigens in Rot gekleidet und mit roten Nasen ausgestattet worden waren. Mehran Moazami-Goudarzi, Geschäftsführer von ROTE NASEN Deutschland e.V., freute sich über die zahlreich erschienenen Unterstützer:innen des Vereins: "Es ist uns eine Ehre, unser 20-jähriges Jubiläum gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern, Spender:innen und Unterstützer:innen einläuten zu können", sagte er. "Ohne dieses Engagement könnten unsere Clowns ihre wertvolle Arbeit in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für geflüchtete Familien nicht leisten. Für die Treue und das Engagement jedes Einzelnen sind wir sehr dankbar."

Die rote Nase ist international betrachtet das Symbol für Clowns und ihre Arbeit. "Der Clown erinnert uns an das zutiefst Menschliche. Er liebt das Leben in all seinen Facetten", sagt Reinhard Horstkotte, künstlerischer Leiter und Mitbegründer von ROTE NASEN, der selbst auch Clown ist. "Das macht ihn gerade in Zeiten der Krisen so wertvoll."

ROTE NASEN Deutschland e.V. hat in den 20 Jahren seines Bestehens bei ca. 19.800 Clownvisiten rund 523.900 Menschen in Not Freude und Leichtigkeit geschenkt. Die insgesamt 70 Clowns der Organisation sind in darstellenden Künsten ausgebildet und haben ein spezielles künstlerisches und medizinisches Schulungsprogramm durchlaufen, um als Clowns in Gesundheitseinrichtungen arbeiten zu können.

Über ROTE NASEN Deutschland e.V.

ROTE NASEN Deutschland e.V. bringt seit 20 Jahren Lachen und Lebensfreude zu Menschen in Not. Der gemeinnützige Verein ist spendenfinanziert und Partner der internationalen Organisation RED NOSES Clowndoctors International. Die ROTE NASEN-Gruppe ist in elf Ländern tätig und damit eine der operativ größten Vereinigungen von Clowns in medizinischen und sozialen Einrichtungen weltweit. Im internationalen Verbund besuchen jährlich 420 ROTE NASEN Clowns ca. 310.000 Menschen in rund 655 medizinischen und sozialen Institutionen.

