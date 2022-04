ROTE NASEN

Eine Arie für das Lachen: Star-Tenor Rolando Villazón alias Clown Dr. Rollo besucht ukrainische Geflüchtete in Berlin-Tegel

Der mexikanisch-französische Weltstar Rolando Villazón hat am 3. April 2022 gemeinsam mit zwei ROTE NASEN Clowns das Ankunftszentrum für geflüchtete Familien aus der Ukraine in Berlin-Tegel besucht. Mit einer kleinen Show begeisterten die drei Künstler:innen die traumatisierten Kinder und ihre Familien und setzten ein Zeichen für Solidarität und Menschlichkeit. Rolando Villazón ist seit vielen Jahren ROTE NASEN Botschafter und engagiert sich so für Menschen in Not. Egal ob kranke Kinder, ältere pflegebedürftige Menschen oder Geflüchtete, als Clown Dr. Rollo bringt er jeden zum Lächeln.

Beim Besuch am ehemaligen Flughafen Berlin-Tegel verwandelte Villazón alias Dr. Rollo gemeinsam mit den ROTE NASEN Clowns Brischitt und Bemoll das Aufnahmezelt in eine Bühne. Mit musikalischen Einlagen aus dem Country-Genre und mit Slapstick erntete das Trio beim Publikum großen Beifall. Eine Mutter mit ihrem Sohn wurde sogar bis zum Bus feierlich begleitet.

Rolando Villazón war nach der Clownvisite sehr berührt: "Ich trete immer gerne als Clown Dr. Rollo gemeinsam mit ROTE NASEN auf. Die Clowns kommen und bringen Licht, Freude und Hoffnung zu Menschen in schwierigen Situationen. Hier in Berlin-Tegel gab es viele tolle Momente. Die geflüchteten Kinder und ihre Familien haben Hoffnung und Freude gespürt, ein kleiner Augenblick des Aufatmens."

Auch für Maria Gundolf, stellvertretende künstlerische Leiterin und ROTE NASEN Clown Brischitt war dieser Besuch etwas Besonderes: "Wenn sich das Leid so zeigt wie gerade, dann sehen wir ROTE NASEN es, als unsere Mission zu helfen. Hier im Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen werden die geflüchteten Menschen akut mit allem versorgt, was sie zum Leben brauchen. ROTE NASEN Clowns unterstützen vor allem die psychosoziale Gesundheit und heißen die Menschen mit Herzlichkeit und Humor willkommen."

Nach der Clownvisite reiste Rolando Villazón weiter nach Polen, wo er in Warschau in einem Aufnahmezentrum für Geflüchtete gemeinsam mit der polnischen ROTE NASEN Partnerorganisation auftreten wird.

ROTE NASEN Deutschland e.V. hat bereits seit 2015 viel Erfahrung und Expertise beim Umgang mit Menschen auf der Flucht gesammelt. Die professionell ausgebildeten Künstler:innen durchlaufen regelmäßig psychologische Weiterbildungen und wissen, wie man traumatisierten Menschen mit Humor helfen kann. ROTE NASEN ist bereit, regelmäßige Clownvisiten für geflüchtete Kinder im Ankunftszentrum in Berlin-Tegel durchzuführen. Dazu gab es bereits erste Gespräche mit dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin und dem Deutschen Roten Kreuz, das für die Kinderbetreuung vor Ort zuständig ist.

Über ROTE NASEN Deutschland e.V.

Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN Deutschland e.V. sieht seine Aufgabe darin, leidende Menschen mit der Kraft des Humors zu stärken und ihnen in schweren Zeiten Heiterkeit und neuen Mut zu schenken. Alle ROTE NASEN Clowns sind speziell weitergebildete Künstler:innen. ROTE NASEN Deutschland e.V. ist spendenorganisiert und Partner der internationalen Organisation RED NOSES Clowndoctors International, die in zehn Ländern tätig ist. In Deutschland ist der Verein seit 2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischen Einrichtungen. Derzeit schenken 70 Künstler:innen jedes Jahr rund 59.400 Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke.

