CLK Recruiting GmbH

Schnell, effizient und passgenau: Wie die CLK Recruiting GmbH den IT-Fachkräftemangel für Unternehmen lösbar macht

Bild-Infos

Download

Schönefeld (ots)

Die IT-Branche steht unter Druck: Der Mangel an Fachkräften erschwert es Unternehmen zunehmend, ihre Teams mit hoch qualifizierten Spitzenkräften aufzustocken und den Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten. Umso wichtiger wird die Unterstützung durch erfahrene Headhunter und Recruiting-Dienstleister wie Christoffer Claridge, Geschäftsführer der CLK Recruiting GmbH. Wie schnell IT-Betriebe durch ihn neue IT-Spezialisten einstellen können und welche weiteren Vorteile die Zusammenarbeit mit einem Headhunter wie ihm bietet, erfahren Sie hier.

Die digitale Transformation hat die Nachfrage nach IT-Fachkräften auf ein historisches Hoch katapultiert. Doch der Arbeitsmarkt scheint wie leergefegt: Hochqualifizierte IT-Spezialisten sind nicht nur rar, sondern auch in kürzester Zeit wieder einem anderen Arbeitgeber verpflichtet. Für Unternehmen bedeutet das einen unbarmherzigen Wettbewerb um die wenigen verfügbaren Talente – ein Wettlauf, den viele verlieren. Die wenigen Fachkräfte, die dann noch verfügbar sind, entsprechen allerdings oft nicht den fachlichen oder persönlichen Anforderungen der Unternehmen. Gerade Mittelständler erwarten von IT-Spezialisten zunehmend mehr als nur technisches Know-how – Soft Skills wie Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Problemlösungskompetenz sind längst unverzichtbar geworden. „Ohne einen Paradigmenwechsel im Recruiting werden Unternehmen nicht nur Projekte verschieben müssen, sondern langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren“, warnt Christoffer Claridge, Geschäftsführer der CLK Recruiting GmbH. „Der Markt wird härter, die Konkurrenz aggressiver – und wer weiter auf eigene Faust versucht, seine offenen Vakanzen, wird die Spitzenkräfte an die Konkurrenz verlieren.“

„Ich helfe Unternehmen, die besten IT-Talente zu finden – und zwar schneller, als sie es je für möglich gehalten hätten”, versichert der Experte. Mit diesem klaren Ziel vor Augen hat Christoffer Claridge vor neun Monaten die CLK Recruiting GmbH gegründet und sich mit ihr auf die Vermittlung von IT-Fachkräften für mittelständische Unternehmen spezialisiert. Im Mittelpunkt steht dabei eine enge Kommunikation sowie die Vermittlung passgenauer Kandidaten, die nicht nur fachlich, sondern auch persönlich überzeugen. Das Ergebnis spricht für sich: Während Unternehmen ohne professionelle Unterstützung durchschnittlich drei bis sechs Monate für die Besetzung offener Stellen benötigen, reduziert die CLK Recruiting GmbH diesen Prozess auf zwei bis vier Wochen – und verschafft seinen Kunden damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Effizientes IT-Recruiting: Der sechsstufige Prozess der CLK Recruiting GmbH für schnellere Besetzungen

Die Zusammenarbeit mit den Experten der CLK Recruiting GmbH basiert auf einem klar definierten, sechsstufigen Prozess: In der ersten Phase erfolgt eine detaillierte Analyse der Anforderungen und Erwartungen an die zu besetzende Position in enger Abstimmung mit dem Kunden. „Jeder Kunde hat individuelle Bedürfnisse – unser Ziel ist es, diese präzise zu verstehen, um die passenden Kandidaten zu finden“, betont Christoffer Claridge. In der zweiten Phase werden ausschließlich vorqualifizierte Kandidaten präsentiert, die optimal auf die Anforderungen des Unternehmens abgestimmt sind. Diese Vorauswahl berücksichtigt sowohl die fachliche Eignung als auch die Übereinstimmung mit Gehaltsvorstellungen und Arbeitsbedingungen, wodurch Zeit und Ressourcen der Kunden effizient genutzt werden.

Phase drei konzentriert sich auf die Koordination der Bewerbungsgespräche, die letztendlich in Phase vier stattfinden. Die Experten begleiten den gesamten Prozess und stellen sicher, dass beide Seiten – Unternehmen und Kandidaten – optimal auf die Gespräche vorbereitet sind. „Unser Ziel ist es, mögliche Missverständnisse zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten“, so Christoffer Claridge weiter. In Phase fünf wird nach den Gesprächen systematisch Feedback von beiden Seiten eingeholt, um sicherzustellen, dass die Erwartungen übereinstimmen. Erst danach erfolgt der Übergang zur abschließenden sechsten Phase: der Vertragsunterzeichnung.

Dieser Prozess wird in erstaunlich kurzer Zeit umgesetzt – ein Aspekt, den die Kunden der CLK Recruiting GmbH besonders schätzen. „Unsere Kunden erhalten in der Regel innerhalb weniger Tage die ersten qualifizierten Profile“, erklärt Christoffer Claridge. So konnte beispielsweise erst kürzlich ein Strombetreiber aus Baden-Württemberg, der kurzfristig eine IT-Position besetzen musste, von der Effizienz des Recruiting-Unternehmens profitieren. „Die Herausforderung bestand darin, nicht nur einen fachlich geeigneten Kandidaten zu finden, sondern jemanden, der sich auch nahtlos in das bestehende Team integriert“, schildert der Experte die Situation. Innerhalb weniger Wochen konnte das Team der CLK Recruiting GmbH einen Kandidaten präsentieren, der die Anforderungen des Unternehmens in jeder Hinsicht erfüllte – und das ohne den Einsatz teurer Recruiting-Kanäle. „Der Kunde war begeistert von der unkomplizierten und vertrauensvollen Zusammenarbeit“, berichtet Christoffer Claridge. „Besonders positiv fand er, dass der neue Mitarbeiter dem bisherigen in keinster Weise nachsteht.“

Christoffer Claridge: Sein persönlicher Antrieb hinter der CLK Recruiting GmbH

Die Gründung der CLK Recruiting GmbH erfolgte aus Leidenschaft – schließlich hat Christoffer Claridge mit eigenen Augen gesehen, welche Folgen die Einstellung der falschen IT-Fachkräfte haben kann. Vor der Gründung seines eigenen Unternehmens hat er schließlich selbst in einem IT-Unternehmen gearbeitet und galt als einer der letzten Mitarbeiter, der den Anforderungen seiner Stelle gewachsen war. Nach ihm wurden zunehmend internationale Fachkräfte eingestellt, die jedoch häufig weder die nötigen Deutschkenntnisse noch die erforderlichen technischen Qualifikationen mitbrachten.

Diese Erfahrungen motivierten den Experten dazu, ein Recruiting-Konzept zu entwickeln, das dort ansetzt, wo herkömmliche Ansätze oft versagen: bei der Identifikation und Vermittlung von Fachkräften, die sowohl fachlich als auch persönlich zur Unternehmenskultur passen. Seine Mission ist klar definiert: Unternehmen in ganz Deutschland mit IT-Talenten zu verbinden und so den Fachkräftemangel aktiv zu bekämpfen. „Der Fachkräftemangel ist eine Herausforderung, aber kein unüberwindbares Hindernis“, betont Christoffer Claridge abschließend. „Mittelständische Unternehmen, die sich an erfahrene Recruiting-Experten wenden, haben die besten Chancen, die passenden Talente zu finden und erfolgreich durch diese Zeit zu navigieren.“

Sie möchten nicht länger Ihre Zeit mit aufwendigen Recruiting-Maßnahmen verschwenden, nur um dann doch festzustellen, dass Sie einen unpassenden Kandidaten eingestellt haben? Dann melden Sie sich jetzt bei Christoffer Claridge von der CLK Recruiting GmbH und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Beratungsgespräch!

Original-Content von: CLK Recruiting GmbH, übermittelt durch news aktuell