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Hubertus Heil (SPD) auf dem Katholikentag: "Eine stumme Kirche brauchen wir nicht"

Würzburg/Bonn (ots)

Hubertus Heil, religionspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, hat beim 104. Katholikentag in Würzburg die gesellschaftliche Rolle der Kirchen betont. "Ich bin der Meinung, dass Politiker den Kirchen nicht vorschreiben sollten zu was sie sich äußern. Eine stumme Kirche brauchen wir nicht, das wäre eine dumme Kirche", sagte Heil im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. So begrüßte der SPD-Politiker die Äußerungen von Papst Leo XIV. zu Krieg und Frieden in seiner Osterbotschaft. "Im Nahen Osten Mut zum Frieden zu haben, ist mutiger, als Mut zum Krieg zu haben", sagte Heil weiter. Solcher Mut sei von der Kirche gefordert, "auch wenn es für uns als politische Verantwortliche manchmal unangenehm ist".

Mit Blick auf den Mitgliederschwund verwies der ehemalige Bundesminister für Arbeit und Soziales auf notwendige Aufarbeitung: "Das kann man auch beklagen, das hat auch mit eigenen Fehlern zu tun, die aufgearbeitet werden müssen, zum Beispiel das furchtbare Thema Missbrauch". Die Kirche könne sich beispielsweise auch neuen Konzepten öffnen, um lokal die Gesellschaft zu stärken, beispielsweise durch eine Umformung der Dorfkirche in eine Kulturkirche, so Heil. Fest stehe für den SPD-Politiker: "Wir müssen die Kirche im Dorf behalten. Das ist ein Ort von Zugehörigkeit und Heimat. Kirchen haben nicht nur eine Funktion für ihre Gläubigen, sie haben eine gesellschaftliche Position und darin müssen wir sie bestärken."

Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/XhY

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