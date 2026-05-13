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phoenix LIVE: 104. Katholikentag in Würzburg - Mittwoch, 13. Mai 2026, bis Samstag, 16. Mai 2026

Bonn (ots)

phoenix begleitet den 104. Katholikentag vom 13. bis 16. Mai 2026 LIVE aus Würzburg.

Am Mittwoch, 13. Mai 2026, überträgt phoenix live ab 18.15 Uhr die Eröffnung des Katholikentags aus Würzburg, unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. phoenix-Reporterin Katharina Kühn ordnet das Geschehen ein, gemeinsam mit dem Kirchenexperten und Chefkorrespondenten der Mediengruppe DuMont, Joachim Frank. Außerdem erwartet Katharina Kühn die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, zum Interview.

Am Freitag, 15. Mai 2026, berichtet phoenix ab 10.30 Uhr live vom Katholikentag in Würzburg. Im Nachgang des Podiums mit Bundeskanzler Friedrich Merz steht Hubertus Heil, religionspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und Bundesarbeitsminister a. D., für ein Gespräch bei phoenix bereit. Weitere Interviewgäste sind der Würzburger Bischof Franz Jung sowie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Zu Gast am phoenix-Set ist der Kirchenexperte und Chefkorrespondent der Mediengruppe DuMont Joachim Frank.

Am Samstag, 16. Mai 2026, überträgt phoenix von 12.45 Uhr bis 14.25 Uhr live aus Würzburg. Am phoenix-Set zu Gast ist unter anderem Christiane Florin, Kirchenexpertin beim Deutschlandfunk. Als Interviewgast wird unter anderem Reem Alabali Radovan, Bundesministerin für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, erwartet.

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