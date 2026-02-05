Heidelberger Druckmaschinen AG

HEIDELBERG steigert nach neun Monaten im GJ 2025/2026 die Profitabilität deutlich – strategische Neuausrichtung im Plan

Heidelberg (ots)

Umsatz nach neun Monaten mit rund 6,1 Prozent über Vorjahreswert

Bereinigtes EBITDA gegenüber Vorjahr deutlich verbessert; Effizienzmaßnahmen mit spürbaren Effekten

Auftragseingang erwartungsgemäß unter Vorjahr durch Entfall drupa-Effekt sowie aufgrund wirtschaftlicher Rahmenbedingungen

Erfolgreiche Positionierung in Sicherheits-, Verteidigungs- und Energietechnologien

Jahresprognose trotz anspruchsvollem Umfeld bestätigt

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) liegt nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2025/2026 (1. April bis 31. Dezember 2025) im Rahmen der Erwartungen und hat ihre Profitabilität stark gesteigert. Zudem treibt das Unternehmen seine strategische Transformation in neue, wachstumsstarke Geschäftsfelder weiterhin konsequent voran.Nach drei Quartalen stieg der Umsatz trotz anspruchsvollem Umfeld auf 1.602 Mio. € und lag damit rund 6,1 Prozent über dem Vorjahreswert von 1.509 Mio. €, obwohl negative Währungseffekte in Höhe von rund 44 Mio. € gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen waren. Positiv entwickelten sich in diesem Zeitraum vor allem die Region Europa sowie das Maschinengeschäft im Verpackungs- und Etikettendruck. Das dritte Quartal lag mit 617 Mio. € um rund 4 Prozent über dem Vorjahresquartal, somit konnte der Umsatz im bisherigen Geschäftsjahresverlauf von Quartal zu Quartal gesteigert werden.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) stieg nach neun Monaten signifikant auf 114 Mio. € (Vorjahreszeitraum: bereinigt 86 Mio. €), die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 7,1 Prozent (Vorjahreszeitraum: 5,7 Prozent). Die Umsetzung der im Zukunftsplan vorgesehenen Personal- und Effizienzmaßnahmen zeigt spürbare Effekte. So konnten die Produktions- und Gesamtfunktionskosten gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums verbessert werden. Die Personalkostenquote ging im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahres auf 36 Prozent zurück (Vorjahreszeitraum bereinigt um Sondereinflüsse: 39 Prozent). Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025/2026 erwartet das Unternehmen, dass die Personalkosten insgesamt unter dem Vorjahr liegen werden.

Der Auftragseingang lag nach neun Monaten bei 1.628 Mio. € (Vorjahr: 1.823 Mio. €) und damit – unter Berücksichtigung des drupa-bedingt sehr starken Vorjahres – im Rahmen der Erwartungen. Im Berichtszeitraum wirkten sich Wechselkurseffekte mit rund 46 Mio. € deutlich negativ aus. Der Auftragseingang im dritten Quartal betrug 517 Mio. € (Vorjahresquartal: 550 Mio. €) Positiv entwickelte sich insbesondere der Auftragseingang im dritten Quartal in der Region Americas mit einem Plus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

HEIDELBERG treibt strategische Transformation weiter voran und erschließt neue Wachstumsmärkte

HEIDELBERG setzt seine strategische Transformation trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds konsequent fort. Auf Basis seiner ausgeprägten Industrie- und Systemkompetenz erschließt das Unternehmen systematisch zusätzliche Märkte in den Bereichen Defense, Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur sowie industrielle Systemlösungen. Zentraler Baustein dieser Entwicklung ist die Bündelung aller entsprechenden Aktivitäten unter der HD Advanced Technologies GmbH. Diese strategische Weiterentwicklung stärkt die Zukunftsfähigkeit von HEIDELBERG und eröffnet langfristige Wachstumsperspektiven.

Der Umsatz im Segment HEIDELBERG Technology lag nach neun Monaten bei 42 Mio. € und damit leicht über dem Vorjahreswert von 41 Mio. €. Auch wenn sich die Umsatzentwicklung derzeit noch moderat zeigt, bilden die eingeleiteten strategischen Maßnahmen die Grundlage dafür, dass HEIDELBERG Technology perspektivisch einen deutlich stärkeren Beitrag zum Gesamtgeschäft leisten wird. Insbesondere die kontinuierliche Erschließung neuer Industrien sowie der Aufbau skalierbarer Geschäftsmodelle stärken die Erwartungen hinsichtlich einer positiven Umsatzdynamik in den kommenden Jahren.

„Mit den von uns angestoßenen Maßnahmen bestätigen wir unseren Wachstumsplan“, sagt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG.

„HEIDELBERG ist strategisch wie operativ sehr gut positioniert, um dies aktiv zu gestalten und zusätzliche Chancen in dynamischen Zukunftsmärkten zu nutzen.“

Kerngeschäft legt Fundament der Transformation

Parallel zur Erschließung neuer Geschäftsfelder entwickelt sich das Kerngeschäft robust. Im Segment Print & Packaging Equipment profitiert HEIDELBERG von seiner starken Marktposition im Verpackungs- und Etikettendruck und legte beim Umsatz im Berichtszeitraum auf 804 Mio. € zu (Vorjahreswert: 705 Mio. €). Im Segment Digital Solutions & Lifecycle baut das Unternehmen seine Rolle als Systemintegrator weiter aus – mit hybriden Drucklösungen, Software- und Serviceangeboten innerhalb eines digitalen Ökosystems. Hier erzielte HEIDELBERG nach neun Monaten einen Umsatz von 755 Mio. € (Vorjahreswert: 763 Mio. €).

„Unsere Stärke liegt in der intelligenten Verbindung von Maschinen, Software und Service“, sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb. „Mit dem gezielten Ausbau unseres Digitaldruck-Portfolios und neuen Hochleistungssystemen wie der Jetfire 75 schaffen wir zusätzliche Wachstumsperspektiven – sowohl im Kerngeschäft als auch darüber hinaus.“

Der Free Cashflow von HEIDELBERG verbesserte sich nach drei Quartalen gegenüber dem Vorjahr auf -81 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -97 Mio. €), blieb jedoch aufgrund der Polar-Akquisition sowie Restrukturierungsaufwendungen im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwartungsgemäß noch negativ. Das Ergebnis nach Steuern wurde mit 17 Mio. € nach neun Monaten signifikant gesteigert (Vorjahreszeitraum: -42 Mio. €).

Jahresprognose trotz anspruchsvollem Umfeld bestätigt

Das Unternehmen bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026. Ein solider Auftragsbestand, laufende Effizienzmaßnahmen und die konsequente Umsetzung der Strategie bilden die Grundlage für das Erreichen der Ziele. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken erwartet das Unternehmen, vorausgesetzt, dass das globale Wirtschaftswachstum nicht schwächer ausfällt, als von den Instituten prognostiziert, einen Umsatz in Höhe von rund 2.350 Mio. € im Geschäftsjahr 2025/2026 (2024/2025: 2.280 Mio. €). In Anbetracht der erheblichen Währungseffekte und der anhaltend schwachen gesamtwirtschaftlichen und unsicheren handelspolitischen Lage geht das Unternehmen davon aus, dass die bereinigte EBITDA-Marge eher im unteren Bereich der prognostizierten Steigerung auf bis zu 8 Prozent liegen wird (Vorjahr: 7,1 Prozent).

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert.

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

