DEKRA SE

Innovation trifft Sicherheit

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Warum integriertes Testen und Prüfen von KI und Cybersecurity zum Erfolgsfaktor werden.

Digitale Technologien sind heute in allen Lebensbereichen präsent: vom vernetzten Auto bis zur smarten Fabrik, vom intelligenten Zähler bis zur KI-App. Doch mit jeder Innovation steigen auch die Risiken. Softwarefehler können Sicherheitsfunktionen lahmlegen, Cyberangriffe Systeme blockieren und intransparente Algorithmen das Vertrauen untergraben. Gesetze wie der EU AI Act oder der Cybersecurity Act setzen neue Standards für Transparenz und Robustheit.

Gefragt sind Lösungen, die Silos überwinden: Funktionale Sicherheit, Cybersecurity und KI-Prüfung müssen auf einer ganzheitlichen Basis zusammenwirken, um integrierte Sicherheit zu gewährleisten. Besonders deutlich wird dies im Bereich Fahrerassistenz und Automatisierung. Frühes Testen verhindert teure Nacharbeiten und beschleunigt den Markteintritt. Wer früh testet, vermeidet Nachbesserungen, spart Kosten und beschleunigt den Markteintritt wirksam. Wie ein solcher integrierter Ansatz aussieht, erläutert im Gespräch der CEO von DEKRA.

DEKRA hat seine Digital Trust Services vorgestellt. Warum gerade jetzt?

Wir sind überall von KI-Technologien umgeben. Vom Smartphone über softwaredefinierte Fahrzeuge bis hin zu vernetzten Produkten und Services entwickeln sich Technologien exponentiell weiter. Autonome Systeme, vernetzte Mobilität, KI-Algorithmen und neue Cyberbedrohungen entwickeln sich rasant. Wir bei DEKRA bündeln unter Digital Trust die Stärke von KI, die Widerstandsfähigkeit von Cybersicherheit sowie die Verlässlichkeit von Funktionaler Sicherheit. Wir sind überzeugt, dass integrale Sicherheit über alle Technologien hinweg notwendig ist, um Innovationen zuverlässig und gesellschaftlich tragfähig zu verankern.

Was unterscheidet Ihren Ansatz von anderen Anbietern?

Viele Anbieter bieten Beratung oder einzelne Tests. DEKRA verfügt über mehr als 60 Testeinrichtungen und bleibt so nah am Markt und an den globalen regulatorischen Anforderungen. Der nächste logische Schritt: KI-, Cybersecurity- und Funktionale-Sicherheit-Tests, Evaluierung und Zertifizierung zu einem globalen Angebot verbinden. Dazu simulieren wir Angriffe und Sicherheitsfehler, testen KI-Systeme unter realen Bedingungen und Extremszenarien und verknüpfen dies mit regulatorischer Compliance. Diese Kombination aus technischer Tiefe, physischer und virtueller Kapazität sowie Unabhängigkeit ist im globalen Testing, Inspection & Certification (TIC)-Markt einzigartig.

Welche Rolle spielt das bei ADAS und autonomen Funktionen?

Vertrauen muss auf allen Ebenen bestehen - von Sensoren und Chips über KI-Modelle bis zur Vernetzung. Wir testen, ob die KI unvoreingenommen und zuverlässig funktioniert, wir testen Fehlertoleranz bei Hardwaredefekten und prüfen, wie stabil wichtige Netzwerkelemente bei möglichen Schwachstellen bleiben. Gleichzeitig unterstützen wir Homologation und Typzulassung auf Teststrecken und im realen Verkehr.

Was haben Kunden konkret davon?

Digital Trust ermöglicht, Produkte sicher und schnell auf den Markt zu bringen - ohne unerwartete Rückschläge. DEKRA sorgt für die verlässliche Einhaltung internationaler Standards und umfassenden Schutz vor Risiken von Sicherheit und Cybersecurity bis hin zu KI - und sorgt dafür, dass Kunden resilient und zukunftsfähig bleiben.

Wie sichern Sie diese Position langfristig?

Wir investieren weltweit in Testfelder, Labore und Prüfgelände und erweitern unsere Expertise in KI, Cybersecurity und funktionaler Sicherheit. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern, Behörden, Normungsorganisationen und führenden Technologieunternehmen stärken wir regulatorische Angebote und bleiben an der Spitze der Innovation. Gleichzeitig wächst unser globales Expertenteam, sodass Kunden von lokaler Nähe und internationaler Perspektive profitieren.

Und was gibt es Neues aus dem Bereich der Elektromobilität?

Am Lausitzring haben wir ein Batterie Test Center eingerichtet. Dort werden Batterien umfassend vor dem Markteintritt geprüft. Für den Gebrauchtwagenmarkt nutzen wir ein patentiertes Schnellverfahren, das innerhalb von 15 Minuten verlässliche Informationen zum Zustand einer Traktionsbatterie liefert. Diese Transparenz schafft Vertrauen beim Kauf und Wiederverkauf.

Original-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell