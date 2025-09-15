DEKRA SE

DEKRA Batterie Test Center offiziell eröffnet: Millionen-Investition für die sichere Mobilität der Zukunft

Am DEKRA Lausitzring in Brandenburg hat die internationale Sachverständigenorganisation heute ihr neues Batterie Test Center offiziell in Betrieb genommen. Knapp 15 Monate nach der Grundsteinlegung ist die Anlage fertig. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, der Landrat des Landkreises Oberspreewald-Lausitz Siegurd Heinze und DEKRA Deutschland-Chef Guido Kutschera legten zur Eröffnung symbolisch den Schalter um.

"DEKRA und das neue Batterie-Testzentrum sind ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der Lausitz als Energie- und Wirtschaftsregion. Sichere und verlässliche Batterietechnologien sind eine Zukunftsbranche und stärken die Wertschöpfungsketten der E-Mobilität in Brandenburg. Die Entscheidung von DEKRA für diese Investition hier am Standort Klettwitz unterstreicht die Bedeutung Brandenburgs als attraktiver, zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort und die Attraktivität der Lausitz als innovativer Energieregion", erklärte Ministerpräsident Woidke.

Für Guido Kutschera - als Executive Vice President der DEKRA Gruppe verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, der Schweiz und Österreich - ist das neue Batterie Test Center ein weiterer wichtiger Baustein in der Strategie von DEKRA mit Blick auf Prüf- und Testdienstleistungen für die Mobilität der Zukunft: "Der Standort Klettwitz steht wie kein zweiter im DEKRA Konzern dafür, Fahrzeuge, bevor sie in Verkehr kommen, auf Herz und Nieren zu prüfen - damit alle Beteiligten wissen: Die Technik ist sicher. Dass unsere Kunden aus der Automobil- und Zulieferindustrie hier an einem Standort ein so umfassendes Dienstleistungsangebot aus einer Hand und mit kurzen Wegen finden, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, und genau deshalb eröffnen wir das Batterie Test Center nicht irgendwo in der Welt, sondern genau hier in der Lausitz."

Im Zuge dessen wächst auch der Standort am DEKRA Lausitzring weiter. "Als wir vor knapp acht Jahren den Ring übernommen haben, hatte DEKRA hier am Standort insgesamt 70 Beschäftigte. Heute sind wir 290. Allein im Batterie Test Center werden wir schlussendlich bis zu 40 qualifizierte Arbeitsplätze haben", so Erik Pellmann, Fachbereichsleiter Automobil Test Center bei der DEKRA Automobil GmbH.

Der Leiter des neuen DEKRA Batterie Test Centers, Thomas Hucke, führte im Anschluss an die Eröffnung Politik, Gäste und Medienvertreter durch die unterschiedlichen Module der Anlage. Das hochmoderne Testzentrum, für das DEKRA im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich investiert, wird alle Arten von Batterietests unter einem Dach anbieten. Zu mechanischen Untersuchungen, Leistungs- und Umweltprüfungen kommen dabei auch Missbrauchstests, bei denen Batterien Belastungen weit jenseits ihrer regulären Verwendung ausgesetzt werden. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsstandards in der neuen Einrichtung. Alle Dienstleistungen werden entwicklungsbegleitend ebenso angeboten wie im Rahmen von Homologation, Zertifizierung und Qualitätssicherung bzw. Marktüberwachung.

DEKRA betreibt eine Vielzahl an hochspezialisierten Prüflaboren, die auf Automobilprüf- und Testszenarien spezialisiert sind. Mit diesem Netzwerk unterstützt DEKRA seine Kunden weltweit in den wichtigsten Zielregionen und investiert erheblich in den Ausbau des Serviceportfolios rund um die automobilen Zukunftstrends, wie

V2X (Vehicle-to-Everything)-Kommunikation, Ladestationen, Fahrerassistenzsysteme (ADAS) bis hin zu Open Road Services. Das Batterie Test Center stellt die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Leistung für Batterien der nächsten Generation sicher. Gleichzeitig fördert es Innovationen im gesamten Spektrum der Automobilindustrie und unterstreicht das Engagement von DEKRA, nachhaltige Mobilität und intelligentere Energielösungen weltweit voranzutreiben.

