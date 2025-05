DEKRA SE

Hoffnungsschimmer für mehr Biodiversität: BeeWild Artenschutzgipfel setzt starkes Zeichen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stuttgart (ots)

Mit dem BeeWild Artenschutzgipfel 2025 hat die österreichische Initiative BeeWild ein starkes Zeichen für den Schutz der Artenvielfalt, Biodiversität und nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland gesetzt. Über 100 Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Sport kamen in der DEKRA Hauptverwaltung in Stuttgart zusammen, um gemeinsam Lösungen für brennende Themen in puncto Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu diskutieren und neue Partnerschaften zu präsentieren. BeeWild-Initiator Manfred Hohensinner freute sich über einen gelungenen Tag im Zeichen der Biodiversität: "Mit BeeWild wollen wir Menschen inspirieren, aktiv Teil der Lösung zu werden. Der heutige Tag hat gezeigt, dass die Bereitschaft dazu groß ist - denn eine intakte Umwelt ist ein Menschenrecht und dafür kämpfen wir."

Bereits am Tag vor dem Artenschutzgipfel wurde in Beuren (Landkreis Esslingen) gemeinsam mit Kindern aus der Umgebung die BeeWild-Bienenweide von Formel-1-Weltmeister und langjährigen Arten-Schutzpatron Sebastian Vettel angelegt und ein buntes Steinhabitat in Form eines Rennhelms gebaut.

Einen Tag später in der DEKRA Hauptverwaltung in Stuttgart stand dann die Vorstellung neuer nachhaltiger Partner-Modelle von BeeWild für Unternehmen in Deutschland in Kooperation mit dem Netzwerk Blühende Landschaft im Fokus. Das Netzwerk ist in Deutschland kompetenter Ansprechpartner und Umsetzer der Artenschutzbemühungen. "Biodiversität und Artenschutz gehen uns alle an", erklärt Guido Kutschera, beim BeeWild-Partner DEKRA als Executive Vice President verantwortlich für das Geschäft in Deutschland, der Schweiz und Österreich. "Seit 100 Jahren nehmen wir unsere Verantwortung als Unternehmen sehr ernst - zentral ist für uns, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Marketing-Schlagwort ist, sondern ganzheitlich ins Unternehmen und in unser Geschäftsmodell integriert wird. Die Partnerschaft mit BeeWild, die wir seit drei Jahren pflegen, ist einer von vielen Bausteinen dieser Strategie."

Wirtschaftsunternehmen als Teil der Lösung

"Mit dieser Kooperation schaffen wir in Deutschland neue Flächen für Biodiversität und Artenschutz und ermöglichen Unternehmen sich aktiv für den Artenschutz zu engagieren", erklärt der Biologe Dr. Matthias Wucherer, Leiter des Netzwerk Blühende Landschaft (eine Initiative von Mellifera e. V.) Unternehmen können sich damit gezielt und wirkungsvoll am aktiven Umweltschutz in Deutschland beteiligen - nicht nur, um ihren eigenen Lebensraum langfristig zu sichern, sondern auch, um bedrohten Tierarten wie Wildbienen dringend benötigte neue Lebensräume zu schaffen. Dadurch wird außerdem die Bodenqualität gesteigert, welche wiederum eine erhöhte Wasserfiltration aufweist und damit wie ein natürlicher Katastrophenschutz gegen Dürre und Starkregen dient.

Im Zuge des Artenschutzgipfels präsentierten BeeWild-Partner wie Prof. Mag. Anita Frauwallner, CEO Institut AllergoSan und Gründerin der Marke OMNi-BiOTiC®, Frank Schübel, CEO Teekanne Deutschland, Georg Maier, Geschäftsführer Connex und Peter Ruschin, Head of Sustainability Services, DEKRA Assurance Services ihr nachhaltiges Engagement.

Artenschutz zum Genießen

Ein besonders innovatives Projekt verdeutlichte unterdessen Frutura Geschäftsführerin und BeeWild-Mitinitiatorin Katrin Hohensinner-Häupl mit der "10:1-Landwirtschaft". "Wir unterstützen Landwirte und Landwirtinnen bei der Umstellung auf einen modernen und nachhaltigen Betrieb, der nicht nur klimaschonend, sondern auch wirtschaftlich zukunftssicher ist." Partizipierende Landwirt:innen legen dabei pro 10 Hektar genutzter Anbaufläche einen Hektar Bienenweide an, wodurch sich, neben den bereits genannten Vorteilen für die Umwelt, auch die Zahl der Bestäuber steigert und sich in Folge die Lebensmittelproduktion in Quantität und Qualität erhöht.

Prominente Stimmen für den Artenschutz

Auch F1-Weltmeister und BeeWild Arten-Schutzpatron Sebastian Vettel zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Initiative: "Artenschutz braucht starke Partnerschaften. BeeWild bringt die richtigen Menschen und Ideen zusammen und bietet Nachhaltigkeit eine Bühne." Neben Vettel unterstützten weitere prominente Persönlichkeiten wie Influencerin Marie Hoffmann, Unternehmerin Vittoria Ferragamo oder Ex-Tennisstar Dominic Thiem das Projekt und betonten die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen über Branchengrenzen hinweg.

Über BeeWild

BeeWild ist eine Initiative - gegründet von Frutura Geschäftsführer Manfred Hohensinner - die sich für Biodiversität, Artenschutz und nachhaltige Lebensmittelproduktion einsetzt. Durch innovative Projekte wie die "10:1-Landwirtschaft", bei der Landwirt:innen beim Umstieg auf eine umweltschonende und zukunftssichere Landwirtschaft unterstützt werden, sowie durch den Schutz von Bienenweiden ermöglicht BeeWild Privatpersonen und Unternehmen einen aktiven Beitrag für eine bessere Zukunft zu leisten.

Unterstützt wird BeeWild von prominenten Arten-Schutzpatronen wie Sebastian Vettel, Elina Garanca, Dominic Thiem, Andreas Gabalier und Lizz Görgl. Auch die renommierte Verhaltensforscherin Jane Goodall wurde für ihr Engagement mit dem BeeWild-Award ausgezeichnet. Mehr Informationen und Möglichkeiten zur Beteiligung gibt es unter www.beewild.com.

Original-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell