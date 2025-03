DEKRA SE

DEKRA baut Handball-Engagement aus: Schiedsrichter-Partner bei EHF EUROs 2026

Stuttgart / Wien (ots)

Die internationale Sachverständigenorganisation DEKRA wird Offizieller Schiedsrichter-Partner der Handball-Europameisterschaften. Die Partnerschaft mit der Europäischen Handballföderation (EHF) umfasst sowohl die Männer-EM im Januar und Februar 2026 als auch die Frauen-EM im Dezember 2026. Damit weitet DEKRA sein strategisches Sponsoring-Engagement für die Schiedsrichter im Handball aus - zusätzlich zur bestehenden Kooperation bei den IHF-Weltmeisterschaften bis mindestens 2027.

"Seit 100 Jahren ist DEKRA für die Sicherheit im Einsatz - mit Neutralität, Sachverstand und Präzision. Genau diese Werte verbinden uns mit den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern im Sport", so DEKRA Vorstandschef Stan Zurkiewicz. "Unsere Aufgabe als unabhängige technische Sachverständigenorganisation ist es, darauf zu achten, dass alle die Spielregeln einhalten, genau wie bei den Unparteiischen auf dem Spielfeld. Mit den EHF-Europameisterschaften komplettieren wir unser Handball-Engagement und freuen uns auf starke gemeinsame Auftritte."

Sichtbar wird dieses Engagement bei den europäischen Turnieren vor allem auf der Kleidung der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, in der Review Area für den Videobeweis, aber auch mit Bandenwerbung. Auch die Fairplay-Botschaft vor jedem Spiel wird von DEKRA präsentiert. All das gilt mindestens für die Europameisterschaften der Männer ab Januar 2026 (in Dänemark, Schweden und Norwegen) sowie der Frauen im Dezember 2026 (in Polen, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und der Türkei).

"Wir freuen uns sehr, DEKRA als starken Partner für die Handball-Europameisterschaften 2026 an der Seite der EHF zu haben. Die EHF EURO bietet für Unternehmen zahlreiche Gelegenheiten, ihre Kernbotschaften in vielen Märkten zu kommunizieren und neue Zielgruppen zu erreichen. Gemeinsam mit DEKRA möchten wir in den kommenden Monaten an einer erfolgreichen Umsetzung der gesetzten Ziele arbeiten, so dass mit dieser ersten Partnerschaft der Grundstein auch für eine längerfristige Zusammenarbeit gelegt werden kann", erklärt EHF-Präsident Michael Wiederer.

"Handball ist für DEKRA die ideale Plattform, besonders in Europa, wo der Sport in vielen Ländern leidenschaftlich gelebt wird. Die Werte des Spiels, allen voran Fairplay und Regelbewusstsein, passen perfekt zu unserem Selbstverständnis als neutrale Prüf- und Sachverständigenorganisation. Die positiven Erfahrungen bei der Männer-Weltmeisterschaft 2025 haben uns gezeigt, wie stark unser Engagement wahrgenommen wird", so Uta Leitner, Executive Vice President Kommunikation und Markenführung bei DEKRA. "Die Partnerschaft mit der EHF auf europäischer Ebene ist der nächste logische Schritt."

Original-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell