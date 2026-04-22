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Katharina Dröge (Bündnis 90/Die Grünen): "Abhängigkeit von fossiler Energie ist Sicherheitsrisiko für Europa und Deutschland"

Berlin/Bonn (ots)

Katharina Dröge, Co-Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, kritisiert die Bundesregierung für ihre Energiepolitik. Bei phoenix sagte sie: "Wir erleben ja die schwerste Ölkrise weltweit in der Geschichte, das Angebot ist extrem verknappt und ich frage mich, wann, wenn nicht jetzt, ist der Moment zu verstehen, dass die Abhängigkeit von fossiler Energie ein Sicherheitsrisiko für Europa und Deutschland ist." Die Bundesregierung halte an Gesetzen fest, die den Ausbau der erneuerbaren Energien bremsten und wieder auf Öl, Gas und Benzin setzten. "Das ist wirklich mit Vollgas in die falsche Richtung zu fahren, die fossile Abhängigkeit zu erhöhen. Ich halte das für einen fatalen Kurs. Die Bundesregierung startet mit einer absolut miserablen Bilanz in diesen Klimadialog."

In ihren Augen bremse Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den Klimaschutz aus, unter anderem durch eine Gesetzesvorlage, die keine Förderung mehr für eine eigene Solaranlage auf dem Dach vorsehe. Dabei sei es gerade für die erneuerbaren Energien entscheidend, dass alle Menschen teilhaben könnten. Auch der Ausbau der Windenergie stehe auf der Kippe. Dabei brauche es im Gegenteil ein "Recht auf Solar für die Menschen in unserem Land, es braucht Vereinfachung und Entbürokratisierung, damit wir in sehr kurzer Zeit zu 80 oder 100 Prozent erneuerbaren Energien kommen."

Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/Rzh

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