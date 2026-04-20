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Sepp Müller: "Stand heute keinen Kerosinmangel" in Deutschland

Bonn/Berlin (ots)

Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Sepp Müller, sieht trotz internationaler Warnungen derzeit keine Gefahr einer Kerosinknappheit in Deutschland. "Wir werden in Deutschland stand heute keinen Kerosinmangel sehen", sagte Müller im phoenix-Interview; Probleme drohten vor allem international und bei Interkontinentalflügen. Eine Freigabe nationaler Kerosinreserven sei "stand heute" nicht notwendig, bei einer längeren Schließung der Straße von Hormus müsse die Lage aber neu bewertet werden. Zugleich verteidigte Müller die Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung und bezeichnete die geplante 1.000-Euro-Prämie als "Angebot an Arbeitgeber, die es sich leisten können". Kritik aus der Opposition wies er zurück: "Alles andere ist Folklore der Opposition."

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation
Telefon: 0228 / 9584 192
kommunikation@phoenix.de
Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

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