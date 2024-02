PHOENIX

Michael Gahler (CDU): Kurzfristig Waffen in den USA kaufen, um der Ukraine alles zu liefern, damit sie sich und uns verteidigen kann

Bonn (ots)

Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, hat sich bei phoenix klar für eine uneingeschränkte Waffenlieferung an die Ukraine ausgesprochen. Eine Friedensperspektive mit Putin auszuhandeln sei nur möglich, wenn die Ukraine ihr Territorium wieder in Besitz nehmen könne. "Wenn die Ukraine dazu nicht in die Lage versetzt wird, wird es über kurz oder lang auch auf uns zukommen. Wir müssen alles liefern, was erforderlich ist", machte Gahler im phoenix-Tagesgespräch klar. Deutschland müsse vor allem die weitreichenden Taurus-Raketen bereitstellen, um die Versorgungswege Russlands zu unterbrechen. "Wenn das im Bundeskanzleramt immer noch nicht durchgedrungen ist, sage ich das gerne immer wieder: Wir müssen das liefern, was geht, damit die Ukraine sich, aber auch uns damit verteidigen kann", so der Europa-Politiker weiter.

Wichtig sei nun, sich auf die Ukraine zu fokussieren. Die Granaten, die momentan in Europa produziert würden, seien zu häufig in Verträgen mit Drittstaaten eingebunden. "Wichtig sei nun, die Produktion auf die Ukraine zuzuschneiden und den anderen Partner zu sagen, dass sie ihre Waffen etwas später bekommen. Dazu müssen wir auf dem Weltmarkt die Waffen kaufen, die wir jetzt brauchen. Es geht darum, kurzfristig die Waffenlieferung sicher zu stellen", machte Gahler klar. In diesem Zusammenhang schlug er vor, Waffen und Munition in den USA zu kaufen, falls diese sie der Ukraine nicht direkt geben will.

Die Menschen in der Ukraine seien nach wie vor entschlossen, den Krieg zu gewinnen, weil sie wüssten, was es heißt, unter russischer Besatzung zu leben. Deutschland sei deshalb verpflichtet, besonders im militärischen Bereich Unterstützung zu leisten. Der CDU-Europa Abgeordnete zeigte sich davon überzeugt, dass Putin den Krieg auch aus innenpolitischen Gründen weiter vorantreiben werde. Die russische Wirtschaft existiere momentan nur als Kriegswirtschaft. Wenn der Krieg ende, habe das auch Auswirkungen in vielen anderen Bereichen.

Das ganze Gespräch sehen Sie hier https://phoenix.de/s/27n

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell