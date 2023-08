PHOENIX

CDU-Politiker Frei fordert Senkung des allgemeinen Strompreises für alle Verbraucher

Villingen-Schwennigen / Bonn (ots)

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Fraktion im Bundestag, Thorsten Frei, hat die Forderung seiner Partei nach einer allgemeinen Senkung des Strompreises für private Verbraucher und für Unternehmen bekräftigt. Der tatsächliche Grund für die lahmende Wirtschaftsleistung Deutschlands liege in den "weltweit höchsten Energie- und Strompreisen", sagte Frei im Interview mit dem Fernsehsender phoenix. Deshalb schlage seine Partei vor, dass die Stromsteuer auf das europarechtliche Mindestmaß reduziert und "zum zweiten auch die Netzentgelte" übernommen würden, so dass der Strompreis für alle nachhaltig gesenkt werde. "Das ist derzeit sicher der größte Hemmschuh, den wir haben", sagte Frei. Finanziert werden könnten die Kosten dadurch, dass "die Steuereinnahmen nachhaltig gestaltet" werden, in dem man Wirtschaftswachstum erreiche, so Frei. "Was wir brauchen, ist Wirtschaftswachstum, damit wir Wohlstand und Stabilität zurückgewinnen", unterstrich der CDU-Politiker im phoenix-Interview.

Das ganze Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/1HU

