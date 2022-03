PHOENIX

FDP-Generalsekretär: Saarland-Wahl kein Stimmungstest für den Bund

Bonn (ots)

Die FDP sieht nach dem knapp verpassten Einzug in den saarländischen Landtag keine Auswirkungen des Ergebnisses auf die Bundespolitik. "Das war überhaupt kein Stimmungstest. Man darf nicht Äpfel und Birnen miteinander vergleichen", erklärte der kommissarische Generalsekretär Bijan Djir-Sarai im Fernsehsender phoenix und wies darauf hin, dass seine Partei in bundesweiten Umfragen bei neun bis zehn Prozent liege. Im Saarland sei die Wahl durch eine Fokussierung auf die beiden großen Volksparteien geprägt gewesen, was es den anderen 16 Parteien, die zur Landtagswahl angetreten sind, schwer gemacht habe. "Diese Wahl ist über landesspezifische Themen entschieden worden. Das hat absolut nichts zu tun mit der allgemeinen Lage der Bundespolitik", so der liberale Politiker weiter.

Das komplette Interview finden Sie auf dem phoenix YouTube-Kanal hier: https://phoenix.de/s/F5

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell