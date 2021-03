PHOENIX

phoenix runde: Corona-Gipfel im Kanzleramt - Deutschland vor dem Kurswechsel? - Mittwoch 3. März 2021, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Lockern oder weiter so? Die Länderchefs kommen an diesem Mittwoch mit Kanzlerin Merkel zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten. Nach einem Jahr Corona-Krise wächst die Ungeduld im Land, aber auch die Neuinfektionen steigen an, es tauchen immer mehr Virusvarianten auf. Ein Perspektivplan ist im Gespräch, weitere Impfungen und mehr Corona-Tests könnten Lockerungen möglich machen.

Wie sieht die neue Strategie der Bundesregierung aus? Bekommen wir die Virusmutationen noch in den Griff? Welchen Weg gibt es aus dem Dauer-Lockdown?

Alexander Kähler diskutiert mit:

- Andreas Gassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV

- Gerhard Scheuch, Aerosolexperte

- Prof. Timo Ulrichs, Epidemiologe, Akkon-Hochschule Berlin

- Ulrike Herrmann, taz

