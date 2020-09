PHOENIX

Steigende Coronazahlen - Wie reagieren andere Länder? - phoenix runde - Mittwoch, 23. September 2020, 22.15 Uhr

Bonn (ots)

Die Corona-Lage spitzt sich weltweit wieder zu. Spanien ist das aktuell am stärksten von der Pandemie betroffene Land Europas und meldet erneut stark steigende Infektionszahlen. In Frankreich und Großbritannien reagieren die Regierungen mit weiteren Einschränkungen. Neue Rekordstände bei Neuinfektionen gibt es auch in Osteuropa. Dagegen kommt der afrikanische Kontinent bislang scheinbar gut durch die Krise.

Sind die Infektionszahlen ein Grund zur Besorgnis? Welche Corona-Strategie ist die Richtige?

Anke Plättner diskutiert mit:

Christina Sartori, Biologin und Wissenschaftsjournalistin

Rob Savelberg, De Telegraaf, Berlin

Norbert Hahn, ARD-Studio Nairobi

Natalia Bachmayer, ARD-Studio Madrid

Andreas Stamm, ZDF-Studio London

Michael Bewerunge, ZDF-Studio Tel Aviv

Wiederholung 24:00 Uhr

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell